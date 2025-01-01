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哈爾濱冰雪經濟 飯店房價漲7倍 299→2198元挨批不合理

中國新聞組／北京1日電
哈爾濱麗茲酒店。（取材自微博）
哈爾濱麗茲酒店。（取材自微博）

伴隨冰雪大世界的熱度愈來愈高，哈爾濱當地的飯店、民宿市場也隨之瘋狂起來。有網友抱怨，哈爾濱飯店房價由299元人民幣(約40.9美元)漲至2198元，飆漲逾七倍，這樣的漲價是否合理？

消費者報導報導，平台資料顯示，去年12月21日-1月19日，哈爾濱飯店預訂量較上月增加2.4倍，熱門預約商圈為中央大道步行街、哈爾濱站、哈爾濱西站、國際會展中心和師大夜市。

在社群平台上，有不少準備前往哈爾濱遊玩的消費者怨聲載道，反映哈爾濱部分飯店價格漲幅過高，有的飯店房價從平日的幾百元漲至上千元。有網友調侃說，「爾濱，花高檔的錢終於讓我住上了經濟型」、「小馬鈴薯變成了金馬鈴薯」。

有網友在社群平台分享了預定哈爾濱飯店的經驗，短短不到十分鐘的時間裡，飯店價格從592元漲到1152元，上漲了560元。

許多人滿懷期待的出遊計畫被突如其來的漲價打亂。來自浙江杭州的張欣（化名）說：「現在稍微好一點的酒店都特別貴，舒適偏高檔的酒店都上1000元了。同一品牌的連鎖店，在相同的時間段內，換一個城市可能只需要幾百元。」

有網友在社群平台上發文抱怨：「299元的飯店現在要2000多元。」報導說，網友在11月上旬預定了哈爾濱麗茲酒店（中央大街索菲亞教堂店），當時的預定價格僅299元，但12月28日大床房的房價飆升至一晚2198元，飆漲逾七倍。而平日最低房價為508元，價格上漲了1694元。

透過平台檢索其他飯店房價時可發現，哈爾濱部分經濟型旅館漲價幅度超過200%。

以熱門預定商圈「中央大街步行街」附近的飯店為例，在跨年夜當天，如家、漢庭、柏曼等經濟型飯店的價格大多圍繞在400~800元之間。其中，漢庭飯店（中央街步行街店）的高級大床房房價為665元，而同一房型平日最低房價249元，漲價幅度達167%；在同一入住時間，如家睿柏·雲端飯店（中央大街店）的商務大床房價格為674元，而平日最低房價為236元，漲幅達186%。

有部分網友表示，他們理解飯店在旅遊旺季調漲價格，但目前漲幅之高有些不太合理。不過，有當地網友指出，目前仍有一些飯店、民宿的價格較為親民，建議遊客在旅遊前做好充分的攻略，預定飯店、民宿時避開熱門商圈，這樣可以省下不少旅遊預算。

哈爾濱麗茲酒店的價格飆漲到一晚2198元。（取材自消費者報導）
哈爾濱麗茲酒店的價格飆漲到一晚2198元。（取材自消費者報導）

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