啥用途？廣州1地鐵站有「梅花樁」 竟是密密麻麻警示柱

廣州地鐵五山站出口設置了成排的警示柱，僅留下一段盲道可供行人通行。（取材自南方都市報）

近日有視頻顯示，廣州地鐵 五山站的B1及C出口處的人行道和廣場區域，設置了成排的警示柱。據官方披露訊息指出，警示柱的設置是為了改善電動自行車亂停現象。但網友戲稱，密集的警示柱宛如「梅花樁」。

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南方都市報報導，廣州地鐵五山站地處華南農業大學西南門口，並與多所學校相鄰，出入人流、車流量極大，一直以來電動自行車亂停亂放現象讓行人飽受困擾。街道方面表示，在上下學、上下班的高峰期，由於人行道被車輛停占，行人只能在路邊等候紅綠燈，存在嚴重交通及消防安全隱患。在經過徵求地鐵公司、當地居民意見後，於五山地鐵廣場出入口安裝警示柱，有效阻擋電動自行車亂放，也為行人過馬路提供安全等待區域。

對於警示柱的設置，市民的看法褒貶不一。有市民表示，警示柱的設置對攜帶大件行李出行、推輪椅或嬰兒車的人群或有所不便。一名梁女士直言，設立警示柱是治標，但並非治本行為。「本質問題就是『電雞』太多，我覺得還是應該繼續優化疏解方式，讓『電雞』和行人有效地隔開。」

華南農業大學學生小劉認為，設置警示柱能有效提升小廣場和人行道的行人交通安全，「不過，在人流量較大的時候，過多的警示柱可能也會使得行人走路不方便。」

報導說，經觀察，警示柱的間距設置恰好小於常見電動自行車的寬度，能有效阻止電動自行車「突破防線」，而對於穿行其中的行人而言沒有較大的障礙。不過，有坐輪椅的老人途經此處時，需要繞行較為狹窄的盲道區域。