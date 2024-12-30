北京郊區各大滑雪場「開板」 客流量超去年同期

滑雪愛好者到北京密雲南山滑雪場，享受冰雪運動的樂趣。(圖／本報北京傳真)

北京郊區各大滑雪場日前迎來2024至2025雪季營業，滑雪愛好者紛紛來到雪場「開板」，享受冰雪運動的快樂。南山、軍都山、懷北等滑雪場表示，本雪季的首個周末客流就高於往年同期，市民消費熱情高漲。

「開板了！」一大早，北京市民小李和幾位雪友來到密雲區的南山滑雪場會合，雪具大廳裡人頭攢動。換好裝備後，幾人直奔拍照區「打卡」留念，在他們身後，平整的雪道在陽光下熠熠生輝。初級教學區 ，新手滑雪愛好者在教練指導下學習著入門動作技巧；中級雪道上，不斷有雪友從山頂飛馳而下，刻出一道道優美弧線。

麥羅公園是雪場中最「酷炫」的場地之一，許多高水準單板滑手聚集在這裡「練活兒」，展示出各種滑雪技巧。連續從幾個障礙物飛馳而下，零失誤完成幾個高難度動作，今年17歲的雪友展源與同伴一起歡呼。看到今年雪場的新變化，他十分驚喜：「中級線路上增添了不少障礙物，整條線路也比較長，可以連續滑行一氣呵成。」

據南山滑雪場董事總經理胡衛介紹，今年麥羅公園完成全新升級，分為初、中、高級不同線路，道具區域新增了部分障礙物，方便雪友練習提升滑雪技巧；還開闢了一條道外樹林雪道，讓雪友玩得更盡興。

胡衛說，今年雪場試營業期間僅開放部分雪道，採取限流售票，首日客流量仍然多達160人次，周末日客流量達4200人次。線上購票平台，雪票提前幾天就預訂一空。「預計雪場全部開放後，估計一天能奔著1萬人去了，看得出來大家滑雪熱情在逐年增長。」他說。

位於昌平區的軍都山滑雪場近日開始本雪季正式營業。雪場副總經理王驥說，「開板」當天就有許多老雪友來辦了雪季卡，客流量達到3000人次，超過去年同期水準。位於海澱區的西山滑雪場也於日前「開板」，首日客流便達到2000多人，同樣超過去年同期。