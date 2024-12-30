我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

4種可改善腸道健康食物 這個排名第一

投資人獲利了結 美股後繼無力 道瓊早盤重摔逾700點

觀察站／中國背債蓋這麼多高鐵 恐另類「產能過剩」

記者賴錦宏、羅印冲
12月29日，CR450AF（右）、CR450BF動車組樣車在北京亮相。(新華社)
12月29日，CR450AF（右）、CR450BF動車組樣車在北京亮相。(新華社)

中國發布全球最快高鐵列車CR450，營運速度可達400公里，又一個世界第一。可是放在當前中國經濟疲弱、民眾消費降級的背景下，中國高鐵其實已是債台高築、慘澹經營，這個第一所映照的，可謂是另一種產能過剩。

中國高鐵總里程今年稍早已突破4.5萬公里，但這項規模巨大的公共工程正逐漸成為錢坑。

根據承運的中國國鐵集團財報，2023年國鐵集團營收達1兆2454億元人民幣（約1712億美元），淨利潤33億元，寫下國鐵集團獲利新高。然而，截至2023年底，國鐵集團總負債卻高達6.14兆元。有分析指，國鐵集團6.14兆元負債，即便貸款利息只有2%，一年光是利息負擔就超過1200億元。國鐵集團去年獲利，連支付利息的零頭都不夠。

光鮮外表的高鐵列車和車站，已不再是拉動中國經濟的保證。包括遼寧等多地大量出現「幽靈高鐵站」凸顯了這一困境。這些價格不菲的高鐵站從設計、規畫，到投資、建設，最終不得不閒置，說明了高鐵只能是承載兩個龐大人口城市間的便捷交通工具，不該淪為政府政績或形象工程。

由於營運效益低，中國許多高鐵路線虧損嚴重，加上負債沉重，今年中已有包括京廣高鐵武漢至廣州段（武廣）等多條高鐵宣布漲價，且漲幅驚人。疫情後，中國經濟復甦趨緩，年輕人就業困難，生活成本上升，高鐵漲價必然成為民眾生活的高額負擔。

投資、消費和出口（外貿）過去是拉動中國經濟的三駕馬車，如今中國內需消費疲軟，進出口表現也遜於預期，北京當局似乎只能靠（政府）投資來推動經濟，這種依循過去「基建狂魔」般的盲目擴張，美其名是拉動GDP，最後很可能是在經濟下行的螺旋中，老百姓根本沒錢搭高鐵。但高鐵的錢坑（負債）卻如滾雪球般越來越巨大，反過來壓垮了其他經濟民生建設的資源。

中國官方日前高調宣揚已有十個省分「市市通高鐵」，但該問的是，一般老百姓真的會需要這麼多高鐵嗎？現在中國許多產業出現產能過剩，對全球商品形成重大威脅。中國高鐵又何嘗不是另一種產能過剩。

投資 貸款 就業

上一則

中官媒「國內10大新聞」 被批營造歌舞昇平假象

下一則

中國CR450時速400公里 全球最快高鐵 京到滬僅2.5小時

延伸閱讀

全球最快高鐵亮相 中國CR450列車時速可達400公里

全球最快高鐵亮相 中國CR450列車時速可達400公里
政院拍板高鐵南延翻案 挨批政治路線浪費公帑

政院拍板高鐵南延翻案 挨批政治路線浪費公帑
冷眼集／高鐵南延政策轉彎 為延而延專業陪葬

冷眼集／高鐵南延政策轉彎 為延而延專業陪葬
加州高鐵獲聯邦資金 阻礙日增

加州高鐵獲聯邦資金 阻礙日增

熱門新聞

老外分享最愛的水果是枇杷。圖為雲南省永善縣玉筍村村民用剛採摘的枇杷招待遊客。(新華社)

老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味

2024-12-29 19:55
2024年12月，俄烏戰場上，俄軍士兵騎上了中國的「小電驢」飛馳，幾乎成了無人機的天敵，讓全球網友驚訝不已。（視頻截圖）

無人機天敵是它？ 中國小電驢衝上俄烏前線、穿梭自如

2024-12-29 06:30
中國疾控中心指「人類間質肺炎病毒」感染增多，症狀與新冠肺炎相似，目前尚無疫苗或特效藥。圖為上海一醫院發熱門診大排長龍。（路透）

中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥

2024-12-27 20:43
中國高功率微波武器「颶風3000」，號稱可以烤焦3公里內的無人機。（圖／取自澎派新聞）

瞬間烤焦3公里內無人機 中國微波武器「颶風3000」亮相

2024-12-25 13:48
吳艷妮的「無褲風」造型讓身材曲線畢露。（取材自鳳凰網）

田徑女神吳艷妮「無褲風」上熱搜 網卻轟：羞恥感滿滿

2024-12-03 06:30
家長被踢出群前後的聊天紀錄截圖。（取材自上游新聞）

「最晚半夜12點還在布置作業」 中家長懟師竟被踢出群

2024-12-29 07:30

超人氣

更多 >
老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味

老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味
中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵

中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵
任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗

任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗
「連續工作40天」 趙露思血汗行程曝光… 網喊話經紀公司給說法

「連續工作40天」 趙露思血汗行程曝光… 網喊話經紀公司給說法
趙薇離婚、蘇有朋單身… 網喊話「還珠CP」在一起

趙薇離婚、蘇有朋單身… 網喊話「還珠CP」在一起