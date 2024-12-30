觀察站／中國背債蓋這麼多高鐵 恐另類「產能過剩」

12月29日，CR450AF（右）、CR450BF動車組樣車在北京亮相。(新華社)

中國發布全球最快高鐵列車CR450，營運速度可達400公里，又一個世界第一。可是放在當前中國經濟疲弱、民眾消費降級的背景下，中國高鐵其實已是債台高築、慘澹經營，這個第一所映照的，可謂是另一種產能過剩。

中國高鐵總里程今年稍早已突破4.5萬公里，但這項規模巨大的公共工程正逐漸成為錢坑。

根據承運的中國國鐵集團財報，2023年國鐵集團營收達1兆2454億元人民幣（約1712億美元），淨利潤33億元，寫下國鐵集團獲利新高。然而，截至2023年底，國鐵集團總負債卻高達6.14兆元。有分析指，國鐵集團6.14兆元負債，即便貸款 利息只有2%，一年光是利息負擔就超過1200億元。國鐵集團去年獲利，連支付利息的零頭都不夠。

光鮮外表的高鐵列車和車站，已不再是拉動中國經濟的保證。包括遼寧等多地大量出現「幽靈高鐵站」凸顯了這一困境。這些價格不菲的高鐵站從設計、規畫，到投資 、建設，最終不得不閒置，說明了高鐵只能是承載兩個龐大人口城市間的便捷交通工具，不該淪為政府政績或形象工程。

由於營運效益低，中國許多高鐵路線虧損嚴重，加上負債沉重，今年中已有包括京廣高鐵武漢至廣州段（武廣）等多條高鐵宣布漲價，且漲幅驚人。疫情後，中國經濟復甦趨緩，年輕人就業 困難，生活成本上升，高鐵漲價必然成為民眾生活的高額負擔。

投資、消費和出口（外貿）過去是拉動中國經濟的三駕馬車，如今中國內需消費疲軟，進出口表現也遜於預期，北京當局似乎只能靠（政府）投資來推動經濟，這種依循過去「基建狂魔」般的盲目擴張，美其名是拉動GDP，最後很可能是在經濟下行的螺旋中，老百姓根本沒錢搭高鐵。但高鐵的錢坑（負債）卻如滾雪球般越來越巨大，反過來壓垮了其他經濟民生建設的資源。

中國官方日前高調宣揚已有十個省分「市市通高鐵」，但該問的是，一般老百姓真的會需要這麼多高鐵嗎？現在中國許多產業出現產能過剩，對全球商品形成重大威脅。中國高鐵又何嘗不是另一種產能過剩。