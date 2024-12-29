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大連公司團建要求「吞火」 員工想離職、1個原因隱忍

中國新聞組／北京29日電
某公司的「吞火」團建活動。（取材自微博）
某公司的「吞火」團建活動。（取材自微博）

大連一家公司組織團建活動竟然要求員工吞火？當事人回應，「要不是工作不好找，我當天就離職了。」

來源：YouTube

瀟湘晨報報導，遼寧網友蓉蓉（化名）日前在社交平台發布自己在入職新公司的遭遇，公司從外面找了人來做團建，要用棉簽點燃後放嘴裡，還有釘子什麼的，請問該去哪裡舉報？

該網友文章受到廣泛關注，網友們留下近2000條評論。有人調侃「請問是雜技公司嗎？」也有人稱「這不就是服從性測試嗎？直接走人吧。」還有網友稱自己也參加過類似的團建活動，最後一項就是吞火。

有人說，「美其名曰有些公司考驗團隊凝聚力，實際就是想不出啥招了！折騰你一下！好彰顯權威性。」

據報導，蓉蓉表示，她的公司在大連七賢嶺，她入職這家公司不到一年時間，公司的主營業務是線上教育。公司組織團建，就在她發文的那兩天。

蓉蓉介紹了兩天團建的內容。第一天的團建主要是分組，組員相互認識、熟悉，共創隊名和隊伍的表演形式等，60個人一共分了6個組。主要是向公司領導展示「我們隊要贏，我們隊要掙錢」這種感覺。接下來還有團隊合作，培養信任感的一些活動。

「吞火」的團建內容是在第二天上午，她本來不想參加，但是公司要求每個人都要去。在這個活動中，主持人要求參與者把棉花點燃，放到嘴巴裡。據蓉蓉表示，參與活動的60個人，大多數人都按要求完成了吞火的項目，也有少數人沒有完成。

蓉蓉稱，公司組織這樣的團建活動，她感覺公司不尊重人。要不是現在工作不好找，她在知道要參加這樣的團建活動的第一時間就會選擇離職。

由於擔心遭到公司報復，蓉蓉選擇不透露公司具體名稱。且培訓時手機是被收上去的，她也沒有拍攝到活動現場的照片。

據悉，吞火團建項目已經成為一些專門做團建的培訓公司的「標配」，該項活動被描述成：克服心理恐懼，增強自信心；學會用平常心對待、迎接新的、嚴峻的挑戰等等。

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