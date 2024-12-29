「最晚半夜12點還在布置作業」 中家長懟師竟被踢出群

家長被踢出群前後的聊天紀錄截圖。（取材自上游新聞）

甘肅 省武威市一位小學家長日前發視頻反映，因為自己在家長群裡質疑三年級英語老師布置作業過晚，問題沒解決，反倒被班主任踢出群；武威市教育局 證實，涼州區教育局已轉給學校核查處理。

華商報大風新聞報導，該家長稱，兩個孩子在武威市涼州區212子弟小學讀三年級，英語老師經常性地很晚在家長群裡布置作業，讓家長和孩子很頭疼；「我在群裡發消息，說老師布置太晚，結果班主任就把我踢出群了。」

這位孩子爸爸說，「她是英語老師，倒也不是每天都這樣。當天我大概看了一下家長群的紀錄，就有三四次，普遍都是晚上10點左右，群裡我看最晚到12點還給孩子發作業。」

「我們也私下聯繫過其他家長，也問過作業，大家都在等。娃娃作業太多，我感覺孩子會厭煩學習。三年級作業，好多娃娃晚上10點多、11點多還在發。」

報導指出，這位家長氣不過地表示，因自己在家長群裡質疑英語老師布置作業過晚，結果被班主任踢出群。「班主任說已經把我踢出群，作業問題會找英語老師溝通。昨天去了學校，班主任解釋說怕太晚，影響別的家長休息才這樣。」

「現在已經是常態了，這個問題到今天已經一學期了，如果班主任負責任，早就該去溝通解決了，而不是等到家長忍無可忍的時候才出來幹這事（踢群）。」

報導稱，這位家長承認此事對孩子學習會有影響。「也在乎不了那麼多了，孩子在學校可能會受排擠的。我家娃也是怕老師，看到我跟老師爭辯，都不敢去學校了。現在一些老師不負責任，我希望像我這樣的家長多起來，風氣才會改變。我不想我的孩子以後遇到事也唯唯諾諾。」該家長坦言。