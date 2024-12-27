「第一天路」滬蘇湖高鐵開通 上海虹橋至湖州最快55分鐘

上海經蘇州至湖州高鐵（滬蘇湖高鐵）26日開通運營，圖為列車行駛經過湖州南潯站附近。( 新華社)

長三角能「橫著走」了。被稱為「江浙滬第一天路」的滬蘇湖高鐵昨開通營運，這是高鐵網中首條橫貫江浙滬的通道，串起經濟第一城上海、最強地級市蘇州以及「兩山」理念誕生地湖州，上海虹橋至湖州站最快55分鐘可達，路程縮短一半，不僅為長三角整合發展注入了新動能，學者預計將緊密地融入G60科創走廊，推動長三角一體化高質量發展。

來源：看看新聞

據觀察者網報導，滬蘇湖高鐵自上海市上海虹橋站引出，途經江蘇省蘇州市，終至浙江省湖州市湖州站，設上海虹橋、上海松江、練塘、蘇州南、盛澤、湖州南潯、湖州東、湖州站等8座車站。線路全長164公里，設計時速350公里，上海虹橋至湖州站最快55分鐘可達，比以往的兩小時路程縮短一半。

上海經蘇州至湖州高鐵（滬蘇湖高鐵）26日開通運營，圖為列車行駛經過元蕩湖段。( 新華社)

隨著滬蘇湖高鐵開通運營，長三角鐵路營業里程突破1.5萬公里，其中高鐵營業里程超7700公里。長三角的路網規模、質量和現代化水平顯著提升，成為中國高鐵網最密集的區域。

這164公里的滬蘇湖高鐵有何重要意義？上海社科院國家高端智庫資深專家楊建文表示，滬蘇湖通車之後，可以繼續關注接下來滬乍杭（上海-嘉興乍浦-杭州）鐵路的規和推進，這條線路通了之後，可加強杭嘉湖進一步聯動，讓長三角，特別是江浙兩地的基礎性交通條件發生根本性變化。

他認為，相較於上海和蘇州，滬蘇湖高鐵對湖州來說影響較大。湖州市委書記陳浩認為，湖州相對於上海、蘇州來說，有更多的後發優勢。「後發優勢也是優勢，同樣會帶來商機，湖州要抓住」。

近年來，長三角整合示範引領作用顯著，區域發展指數進一步提升。楊建文指出，長三角占了全國經濟總量的四分之一，這幾年長三角的經濟雖然受到影響和衝擊，但仍呈現出持續上升的整體發展動能。在當下國內外部壓力加大、經濟下行壓力較大的情況下，長三角的表現難能可貴。

上海經蘇州至湖州高鐵（滬蘇湖高鐵）26日開通運營，圖為列車駛過青浦特大橋跨太浦河連續梁拱。( 新華社)

另據文匯報報導，滬蘇湖高鐵開通運營，標誌著「軌道上的長三角」再添新動脈。滬蘇湖高鐵位於長三角核心區域內，沿線城鎮密集，多為經濟重鎮、國家級和省級歷史文化名鎮，商務、旅遊、務工等城際客流需求旺盛，城際功能顯著。位於蘇州市吳江區的江蘇康輝新材料科技有限公司總經理康愛旗表示，車程大幅縮短，相信未來公司將迎來更快的發展。

「滬蘇湖高鐵是長三角一體化基礎設施互聯互通的重大項目，也是長三角G60科創走廊互融互促的交通大動脈。」上海交通大學副教授張志鵬表示，高鐵沿線城市將更緊密地融入G60科創走廊的建設中，形成產業鏈、創新鏈、價值鏈的深度融合，有力推動長三角一體化高質量發展。