我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

「殉情記」女主角奧莉薇雅赫西逝世 享壽73歲

「第一天路」滬蘇湖高鐵開通 上海虹橋至湖州最快55分鐘

中國新聞組／北京27日電
上海經蘇州至湖州高鐵（滬蘇湖高鐵）26日開通運營，圖為列車行駛經過湖州南潯站附近。( 新華社)
上海經蘇州至湖州高鐵（滬蘇湖高鐵）26日開通運營，圖為列車行駛經過湖州南潯站附近。( 新華社)

長三角能「橫著走」了。被稱為「江浙滬第一天路」的滬蘇湖高鐵昨開通營運，這是高鐵網中首條橫貫江浙滬的通道，串起經濟第一城上海、最強地級市蘇州以及「兩山」理念誕生地湖州，上海虹橋至湖州站最快55分鐘可達，路程縮短一半，不僅為長三角整合發展注入了新動能，學者預計將緊密地融入G60科創走廊，推動長三角一體化高質量發展。

來源：看看新聞

據觀察者網報導，滬蘇湖高鐵自上海市上海虹橋站引出，途經江蘇省蘇州市，終至浙江省湖州市湖州站，設上海虹橋、上海松江、練塘、蘇州南、盛澤、湖州南潯、湖州東、湖州站等8座車站。線路全長164公里，設計時速350公里，上海虹橋至湖州站最快55分鐘可達，比以往的兩小時路程縮短一半。

上海經蘇州至湖州高鐵（滬蘇湖高鐵）26日開通運營，圖為列車行駛經過元蕩湖段。( ...
上海經蘇州至湖州高鐵（滬蘇湖高鐵）26日開通運營，圖為列車行駛經過元蕩湖段。( 新華社)

隨著滬蘇湖高鐵開通運營，長三角鐵路營業里程突破1.5萬公里，其中高鐵營業里程超7700公里。長三角的路網規模、質量和現代化水平顯著提升，成為中國高鐵網最密集的區域。

這164公里的滬蘇湖高鐵有何重要意義？上海社科院國家高端智庫資深專家楊建文表示，滬蘇湖通車之後，可以繼續關注接下來滬乍杭（上海-嘉興乍浦-杭州）鐵路的規和推進，這條線路通了之後，可加強杭嘉湖進一步聯動，讓長三角，特別是江浙兩地的基礎性交通條件發生根本性變化。

他認為，相較於上海和蘇州，滬蘇湖高鐵對湖州來說影響較大。湖州市委書記陳浩認為，湖州相對於上海、蘇州來說，有更多的後發優勢。「後發優勢也是優勢，同樣會帶來商機，湖州要抓住」。

近年來，長三角整合示範引領作用顯著，區域發展指數進一步提升。楊建文指出，長三角占了全國經濟總量的四分之一，這幾年長三角的經濟雖然受到影響和衝擊，但仍呈現出持續上升的整體發展動能。在當下國內外部壓力加大、經濟下行壓力較大的情況下，長三角的表現難能可貴。

上海經蘇州至湖州高鐵（滬蘇湖高鐵）26日開通運營，圖為列車駛過青浦特大橋跨太浦河...
上海經蘇州至湖州高鐵（滬蘇湖高鐵）26日開通運營，圖為列車駛過青浦特大橋跨太浦河連續梁拱。( 新華社)

另據文匯報報導，滬蘇湖高鐵開通運營，標誌著「軌道上的長三角」再添新動脈。滬蘇湖高鐵位於長三角核心區域內，沿線城鎮密集，多為經濟重鎮、國家級和省級歷史文化名鎮，商務、旅遊、務工等城際客流需求旺盛，城際功能顯著。位於蘇州市吳江區的江蘇康輝新材料科技有限公司總經理康愛旗表示，車程大幅縮短，相信未來公司將迎來更快的發展。

「滬蘇湖高鐵是長三角一體化基礎設施互聯互通的重大項目，也是長三角G60科創走廊互融互促的交通大動脈。」上海交通大學副教授張志鵬表示，高鐵沿線城市將更緊密地融入G60科創走廊的建設中，形成產業鏈、創新鏈、價值鏈的深度融合，有力推動長三角一體化高質量發展。

上一則

中版「芭比」？賣座電影「好東西」被指煽動性別對立

下一則

勸男子餐廳內別抽菸 徐嬌手機被搶、碗裡還被扔菸頭

延伸閱讀

加州高鐵獲聯邦資金 阻礙日增

加州高鐵獲聯邦資金 阻礙日增
真的拔不下來… 中國年輕人流行把蘋果手表「黏」高鐵車窗

真的拔不下來… 中國年輕人流行把蘋果手表「黏」高鐵車窗
加州高鐵聯邦資金 馬斯克的政府效率部首要目標

加州高鐵聯邦資金 馬斯克的政府效率部首要目標
高鐵搶位互潑水台「悍媽」還原經過：只能用魔法打敗她

高鐵搶位互潑水台「悍媽」還原經過：只能用魔法打敗她

熱門新聞

葉女士拆開快遞，發現她買的金戒指竟變成了兩根亮閃閃的金磚和一小袋金飾。（視頻截圖）

浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞

2024-12-21 06:00
(路透)

這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單

2024-12-20 14:06
中國商飛公司副總經理魏應彪透露，正在預研比C929更大的民航飛機C939。（取材自百度）

中國商飛擬造C939 對標波音777、空客A350

2024-12-21 04:00
哈爾濱的黃玫瑰瀑布和冰封黃玫瑰。(取材自微博)

哈爾濱6000朵「冰封黃玫瑰」出圈 劉亦菲有功、發聲了

2024-12-20 06:30
中國女大生在酒店床上餵「宙斯」吃薯片。（視頻截圖）

烏克蘭知名電競手炫耀上海獵艷：女大生「初見即合體」

2024-12-20 04:30
中國高功率微波武器「颶風3000」，號稱可以烤焦3公里內的無人機。（圖／取自澎派新聞）

瞬間烤焦3公里內無人機 中國微波武器「颶風3000」亮相

2024-12-25 13:48

超人氣

更多 >
誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆

誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆
前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」
趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解

趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解
穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發

穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發
中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」