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重慶「高跟鞋書記」走紅 男體育生扎根家鄉 帶火一個村

中國新聞組／北京26日電
程中坤因穿高跟鞋走紅，帶火一個村。（取材自快科技）
程中坤因穿高跟鞋走紅，帶火一個村。（取材自快科技）

重慶開州青吉村人口僅3246人，在這裡出生長大的程中坤見村裡有不少60歲以上空巢老人，於是開始為他們拍短視頻，視頻中，程中坤總是穿著高跟鞋帶老人們蹦迪，還給老人們發工資，他也從穿運動鞋直播帶貨的體育生，變成了搞笑版的「青吉村高跟鞋CEO」，視頻收獲超千萬點讚，程中坤還成為官媒認可、帶動了鄉村振興的「高跟鞋書記名模坤」。

大象新聞報導，程中坤生於重慶開州青吉村，兩年前從成都體育學院畢業後，找了份奢侈品銷售工作，他會親自走秀演示，但仍覺得自己跟城市格格不入，尤其媽媽在他大二時查出患子宮頸癌，他非常心疼。畢業第二年，程中坤選擇回到家鄉。

據央廣網報導，青吉村人口3246人，60歲以上的老人共714人，其中約一半是空巢老人。

「看到有些老人坐在門口，也沒人說話」，程中坤把老人們叫到自家的院壩來打打撲克，試著拍些視頻，程中坤說，視頻中很多笑點，都源自大家的自然反應。

有一次程中坤出差回來，村裡的一位婆婆拉著他的手，「還好你在，大家在一起好好玩，你不在的話就好冷清。」這成了程中坤堅持的動力。

一次到鎮上賣橘子，程中坤突發奇想，穿上了媽媽的高跟鞋又唱又跳，吸引來很多顧客。從此，程中坤的短視頻風格變了，他也從穿運動鞋的體育生，變成了搞笑版的「青吉村高跟鞋CEO」。

程中坤發現村裡老人有的從來沒拍過出遊照片，就找來攝影師朋友，在自家院壩掛起天安門...
程中坤發現村裡老人有的從來沒拍過出遊照片，就找來攝影師朋友，在自家院壩掛起天安門、海景房巨幅噴繪，讓老人們穿上體面衣服拍照留念。（取材自大象新聞）

在鄉村道路上，程中坤穿著高跟鞋闖關、和「姬總」談生意，拉著老爸「德華」一起走秀。偶然有村裡老人闖入鏡頭，程中坤靈感突發，開始邀請村民出鏡。他發現村裡老人有的從來沒拍過出遊照片，就找來攝影師朋友，在自家院壩掛起天安門、海景房巨幅噴繪，讓老人們穿上體面衣服拍照留念。

4月，程中坤請攝影師來到村幼兒園給孩子們拍照，他們幾乎都是留守兒童，在最後的大合影中，孩子們的笑容和彩旗定格在陽光裡。

重慶郵電大學教授張承暢是青吉村第一書記，他拍著「高跟鞋書記」程中坤的肩膀說，村裡像坤坤這樣的青年再多些就好了。

對此，網友紛紛評論「一雙高跟鞋撐起了整個村的快樂與美好」、「他把泥巴種出了花」。面對誇讚，「名模坤」說：「拍下幸福的瞬間，我也站在了幸福裡。」

快科技報導，「名模坤」的主業是直播帶貨，在他的帶動下，村裡的老人們也時常出現在「名模坤」拍攝的各類視頻中：走紅毯、蹦迪、自拍、模仿秀、樂隊、考試……，「名模坤」還會給一起拍視頻的村民發工資。

「名模坤」個人社交帳號粉絲約81.7萬，累計收獲1247.9萬點讚。

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