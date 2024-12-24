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「兩人愛情，50倍回報」 199元買戀愛險 9年後拿回1萬

中國新聞組／北京24日電
齊先生收到的1萬元「戀愛保險」賠付款。（取材自上游新聞／受訪者供圖）
齊先生收到的1萬元「戀愛保險」賠付款。（取材自上游新聞／受訪者供圖）

「古早戀愛保險終於兌付了！」近日，有多位網友發帖稱，在2016年、2017年購買的「戀愛保險」，最近獲得賠付1999元（人民幣，下同，約275美元），此外還有網友獲賠金額近萬元。據了解，目前已經沒有類似險種，這些賠付金可說是保險公司對愛情的「最後見證」。

上游新聞報導，安徽谷女士表示，自己在2016年談戀愛時，在支付寶上購買了安心財產保險有限責任公司（以下簡稱安心財險）推出的199元戀愛險。這份「戀愛保險條款（2016現金版）」的保單上規定，「保障被保險人在保險期間內，從第四年起至第13年以內的任意一天，如初次與指定心上人在中華人民共和國領取結婚證後，即可領取結婚祝福金1999元。」

中國人壽多年前推出的戀愛保險，主打被保險人結婚時將送上1萬朵玫瑰。（取材自上游新...
中國人壽多年前推出的戀愛保險，主打被保險人結婚時將送上1萬朵玫瑰。（取材自上游新聞）

谷女士表示，「買了保險後，這事就被拋在腦後了，結婚了也沒想起來，一直到最近保險公司稱被收購了要清除債務，然後就催著理賠了。已經收到賠付的1999元」、「我聽說還有賠付1萬朵玫瑰花或者1萬元的，感覺玫瑰花對婚禮很實用」。

據了解，安心財險在2017年又推出三款戀愛保險，有99元、297元、495元三款保費可選，對應的結婚祝福金分別為1999元、5997元、9995元。

2017年前後，多家機構也紛紛涉足戀愛保險市場，該類險種普遍設置了結婚期限的限制，如購買保險之日起三年後十年之內結婚可獲得理賠。賠付形式多樣，包括禮金、鑽石、玫瑰花等。

廣東的齊先生說，2015年底，他在微信上花199元購買了中國人壽推出的戀愛保險，「可以選擇1萬朵玫瑰或1萬元，但早幾年我們已經提前辦完了婚宴。今年底剛好九年，就選擇了要錢。算是30歲前最穩的一筆投資，兩個人的愛情，50倍的回報。」根據齊先生提供的轉帳截圖顯示，這筆199元的戀愛保險最終給付了1萬元。

中國人壽保險公司表示，戀愛保險早已停售，僅之前賣出的合同仍在履行。

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