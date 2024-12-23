湘潭村民組拒將補償款分外嫁女 敗訴…竟「帳上無款」

紅星村粟塘村民組2013年的決議，「不給外嫁女分補償款」。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）

湖南湘潭一村民組決議「不給外嫁女分補償款」，法院判村民組敗訴，強制執行卻發現「帳上無款」。

紅星新聞報導，劉女士近日反映，她戶口所在的湘潭響水鄉紅星村粟塘村民組分配土地徵收補償款時，因劉女士是「外嫁女」，沒有給她分配補償款。劉女士把紅星村粟塘村民組告上法庭後，法院二審判決紅星村粟塘村民組向劉女士支付人民幣2萬1566元（約2955美元）補償款。判決生效後，劉女士申請了強制執行，但因紅星村粟塘村民組帳戶下未能查到可供執行的財產，劉女士至今沒有拿到補償款。

紅星村村支書周先生說，之前的補償款已經分完，而新的補償款還「沒有下來」。村裡收到補償款後，會執行法院判決。

判決書顯示，2023年，因開發建設需要，紅星村粟塘村組的部分土地被徵用，村組召開徵收補償款分配會議，認為根據小組2013年決議，村裡出嫁的女性，即使戶口留在村組，也不能分得補償款。因此，2023年10月，粟塘村組在給劉女士一家分配補償款時，沒有算上劉女士那一份。

粟塘村組2013年7月19日的「決議」顯示，除了戶口不在組上的成員，「嫁出的女，一經嫁出，戶口留在本組的也不享受分配。」2024年2月24日，粟塘村組再次通過開會形成決議，明確女兒自出嫁之日起自動與組上脫離關係，包括事實婚姻在內。

根據判決書，粟塘村組認為不應該給劉女士分配補償款的理由是，「國有國法，村有村規」。已經出嫁的劉女士不是靠紅星村粟塘組土地生活的人，如果組裡其他女孩出嫁都像劉女士一樣不遷戶口，所生子女也落入紅星村粟塘組，那麽組上人口將暴增，紅星村粟塘組土地將不堪重負，無法養活那麼多人口。

法院駁回了粟塘村組提出的理由，並在判決中指出，劉女士出生在紅星村粟塘組，其父母是該組的村民，其系土生土長的村組成員，當然地享有該組集體經濟組織成員資格，該資格系原告賴以生存的基礎，其資格並不因其結婚而當然地喪失。

法院指出，紅星村粟塘村組2013年7月19日作出的決議，及2024年2月24日作出的決議，均與法律規定相悖。

該案審理期間，劉女士曾向法院申請對紅星村粟塘村民組的財產進行保全，凍結涉案徵收款。

劉女士表示，村裡的「外嫁女」不只她一人，她擔心類似的糾紛今後仍會發生。她希望，不合理的「村民決議」可以得到改變。