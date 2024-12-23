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中國碳纖維材料技術邁步 首艘國產渡輪下水 可載400人

記者賴錦宏／綜合報導
新明珠39號是香港首艘採用中國國產碳纖維材料建造的渡輪。（取材自文匯網）
新明珠39號是香港首艘採用中國國產碳纖維材料建造的渡輪。（取材自文匯網）

港府「電動渡輪先導試驗計畫」下的首艘純電動渡輪日前在廣州下水。該船承運商珠江船務公司披露，該船預計今年底至明年初投入營運。該船採用碳纖維材料製造，是香港首艘整船採用中國國產碳纖維材料建造的渡輪，突破了高端碳纖維進口材料的技術壟斷局面。

中新社指出，為建構宜居城市，港府大力推動電動交通工具在港使用。2019年，港府提出電動渡輪先導試驗計畫；在2020至2021財政年度預算案中，港府預留3.5億港元（約4517萬美元）用於該項計畫，測試電動渡輪在港應用的技術可行性，使香港渡輪服務逐步邁向低碳。該計畫包含4條航線，分別是來往北角至紅磡、西灣河至觀塘、中環至尖沙咀，以及行駛啟德、紅磡、尖沙咀、中環及西九龍的「水上的士」。

該計畫下的首艘渡輪名為「新明珠39」號，其下水儀式已於日前在廣州南沙舉行。新明珠39號由珠江船務企業有限公司旗下的新渡輪服務有限公司負責營運，待其抵達香港並投入使用後，將負責來往北角至紅磡航線。

新明珠39號採用艏艉對角左右對稱設計，設有兩層客艙，可容納400名乘客；為純電池推進動力，對角布置兩套電動全迴轉舵槳，可實現雙向推進、橫向平移；選用磷酸鐵鋰動力電池，可實現「夜間充電，白天連續運作」。該船也是目前香港首艘整船採用中國國產碳纖維材料建造的渡輪，碳纖維船體具有重量輕、強度高、能耗低、續航里程長等特點。

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