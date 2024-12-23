中國農業部：養豬業轉虧為盈 1頭賺27美元

中國豬隻養殖轉虧為盈，有專家針對後期走勢提醒，下半年生豬價仍維持較高價格。（新華社）

根據中國農業農村部消息，2024年，農業農村部優化生豬產能調控機制，促進產銷適配，生豬養殖轉虧為盈，預計全年頭均盈利約200元（人民幣，下同，約27美元）。

中新社報導，今年初，中國農業農村部公布「生豬產能調控實施方案（2024年修訂）」，將中國全國能繁母豬正常保有量目標從4100萬頭調整為3900萬頭，引導生豬產能有序調減。

在明確的調控信號引導下，中國生豬產能高位回調，3月份生豬價格觸底。4月末，中國全國能繁母豬存欄量降至3986萬頭，比2023年底減少156萬頭，回到產能調控綠色合理區域。5月份養殖轉虧為盈，8月份達到每公斤20.35元的年內高點。

隨著生豬價格上漲、養殖盈利增加，中國主要豬企生產經營狀況普遍好轉。前三季度，21家以生豬為主營業務的上市企業合計盈利265.5億元，去年同期虧損190.4億元；資產負債率60.8%，同比下降5.7個百分點。

部分主要企業根據生豬生產效率、豬肉消費等變化，放緩產能擴張，調整資金使用方向，重點用於補充現金流或生物安全改造，更加注重生產效率提升。