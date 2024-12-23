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殘存1000多萬年… 「活化石」中華秋沙鴨 四川德陽現蹤

中國新聞組／北京23日電
飛翔中的中華秋沙鴨。(圖／本報四川德陽傳真)
飛翔中的中華秋沙鴨。(圖／本報四川德陽傳真)

「進入越冬期以來，我們在旌湖已經先後多次觀察到牠們，無論次數還是數量都超過以往，再次刷新了這種瀕危鳥類在本地出現的紀錄。」近日，被譽為「愛鳥之城」的四川省德陽市再次迎來了貴客—中華秋沙鴨，吸引了眾多愛鳥者前往拍攝觀賞。

中華秋沙鴨是中國特有的稀有鳥類，因原產於吉林省長白山地區而得名。牠是第三紀冰川期後殘存下來的物種，距今已有1000多萬年，有鳥中「活化石」、水中「大熊貓」之稱，被列入《世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》，同時也是中國一級重點保護動物。

作為越冬候鳥在四川境內主要的棲息地之一，今年冬季以來，已經有大批多種群候鳥陸續到達德陽旌湖，一些珍稀鳥類相繼被觀察到。作為其中最罕見和珍稀的種類之一，中華秋沙鴨在旌湖現身的次數和數量也是歷年來最多的。「前幾天觀察到兩隻，分別是一雌一雄；後面又陸續觀察到3隻，兩雄一雌。」當地愛鳥志願者介紹道。

瀕危鳥類頻繁出現，無疑是當地良好生態環境的體現，也讓「愛鳥之城」的名聲更加響亮。

志願者表示，將宣傳引導市民、遊客文明觀鳥，進一步加強對越冬候鳥和旌湖生態環境的保護。

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