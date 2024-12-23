安徽這個縣政府門前 開了個夜市 縣長張臂：擺攤沒門檻

績溪縣政府廣場臨時集市。(取材自安徽日報客戶端)

每到夜幕降臨，安徽績溪縣政府廣場門口便變身為熱鬧的臨時市集，充滿溫暖煙火味。縣政府門前也能擺攤了？曾經被城管追著跑的攤販不必再東躲西藏，只要有序經營，他們甚至可以安心在政府門口吆喝買賣，這在安徽省績溪縣已經成為了現實。績溪縣長表示，縣政府門前擺攤沒門檻，開放已成常態。

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據安徽日報客戶端報導，績溪縣政府門口有個夜市，一到晚上攤販雲集，熙來攘往。交警、城管在現場維持秩序服務群眾。縣政府的院子裡提供免費停車位，政府辦公大樓對外開放，攤販和逛夜市的群眾可以進去接熱水、上廁所。

據報導，對此，有人說，縣政府門口長期存在這樣「無組織」、鬧嚷嚷的夜市，會不會有損形象？還有人提出，門口這麽多流動攤販會不會影響縣政府工作人員辦公，臨停的車輛會不會阻礙交通？但縣裡的態度是，應當支持縣政府門口的夜市熱熱鬧鬧辦下去。

澎湃新聞報導，績溪縣委副書記、縣長盧東林22日表示，這一臨時集市已經存在多年，具體的位置在績溪縣行政辦公中心旁的印潭路，規模大概有兩、三百米。剛開始並沒有現在這麽繁華，主要還是周邊的居民光顧。

「在這裡擺攤沒有門檻，也不收任何的費用。攤販來得早有地方就在那擺了，完全是自發形成的。」盧東林介紹，作為中國徽菜之鄉，績溪縣每兩年都會舉辦一屆徽菜美食文化旅遊節。近年來，慕名前來績溪的遊客增多，很多住在縣城的外地遊客到了晚上也會在縣城裡走一走、看一看，這條夜市由此開始變得紅火。

面對夜間集市的自發火爆，績溪縣選擇支持鼓勵的同時，也在加強服務與必要管理，這為夜市的進一步發展奠定了基礎。盧東林說，夜市所在的地點並非縣城的主幹道，不會造成大規模的交通壅堵。此外，城管和交警等部門每天都在現場維持秩序，保證攤販們都能有序經營。