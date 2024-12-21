中國00後「滿臉刺青」6年找不到工作 忍痛洗掉

24歲的紋面小伙曉龍（化名）。（取材自現代快報）

中國一名24歲的小伙曉龍（化名）從外地來到江蘇常州，首次清洗臉上的紋身。6年前，他因為一時喜歡，在整張臉上紋了骷髏圖案，此後多處找工作碰壁。

極目新聞報導，曉龍2000年出生在遼寧。從2018年起至今，他的頭頂、臉部、頸部、身體、四肢，均被紋上了大大小小的圖案，左眼鞏膜（虹膜周圍白色區域）上也進行了染色。

「紋身之後的這六年裡，給我家裡人和自己都帶來了不少困難。」曉龍說，「工作沒法找，做直播也經常被網友罵，換證件、弄人臉識別 ，都挺麻煩、挺尷尬的。」今年，他註銷了各平台的帳號，決定洗去紋身、重啟人生。

今年10月，現居河北的曉龍聯繫到常州一位專業做紋身清洗的技師老楊，嘗試清理手背的一處紋身，之後又返回河北。

12月18日，他再次來到常州，這次他決心洗掉全臉的紋身。因為洗紋身過程中的疼痛，體質不佳的曉龍感覺心臟不適，於是在19日又返回河北療養。

「洗了十幾年紋身，他這個是我接過最難洗的了。」幫曉龍洗紋身的老楊說，「眼角淚腺那裡，只能分多次、用功率小一些的激光慢慢清除，普通的紋身三四次就大致可以清除掉，他這塊要四五次才行。」

期待洗紋身效果的曉龍表示：「希望能回歸正常的生活。」

天津一家紋身店老闆說：「現在洗紋身都是用激光洗，其原理是透過激光進入皮膚把紋身色料轟碎，疼痛程度較紋身是翻倍增長的，因為被激光打完屬於燙傷，還要經過長達兩個月的恢復期，才可以清洗第二次，一般都是洗三次以上，才能大致覆蓋原本的圖案。」