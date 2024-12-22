花錢請人監督自己考研…有人嗅到商機開網店 月入過萬元

花錢請人監督自己考研？有人嗅到商機開網店，月入過萬。示意圖。（取材自上觀新聞）

2025年全中國碩士研究生招生考試21日開考。過去幾個月，備戰考研的年輕人興起了一種「監督學習」的方式：花錢邀請監督員監督自己學習。有人嗅到商機，開網店月入過萬元人民幣(約1370美元)。

封面新聞報導，學員和監督員之間往往是陌生網友，他們通過文字、視頻等方式在線交流，監督員督促學員按計畫完成學習任務，在學員出現松懈情緒的時候，監督員有提醒和督學的責任。監督任務完成後，監督員可以收穫幾十元到數百元不等的報酬。

為何願意買單？劉喬是四川大學在讀研究生，一年前考研之際，她就曾被這樣的「監督」鼓勵。她21日回顧一年前的備考經歷時說，被監督的過程中她感受到陪伴式的鼓勵。

在年輕人尋求陪伴式督學的同時，也有人看到商機。在某電商 平台，以「監督」、「督學」等為關鍵詞，可以搜索到多家以此為經營內容的店鋪，服務費用從幾元一天到兩、三百元一個月不等，有的單項服務的月銷量有2000多單。按該項服務的最低價格計算，店鋪上架的這一項服務月收入就有上萬元。

監督的種類也很多元，有的是學習，有的是健身，有的是規律作息，有的是給孩子找的學習監督。有店家表示，未來還會增加心理輔導、叫醒服務等，價格也會上漲。

但並不是購買了監督服務就一定能顯著的效果。目前，學業之餘，劉喬也在一家培訓機構兼職做監督工作，經歷過身分的轉換，她更感受到這種方法並不適用於所有人，「本就不自律的人很難在外界監督的環境中改變自己，雖然他們的初衷是想進步，但真正做出改變，並不是依靠外界監督就能做到。」