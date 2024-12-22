我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

30年來首次修訂 FDA新指南：穀物白麵包不再健康

NBA／詹姆斯生涯 「1510場得分上雙」登史上第一

力推冰雪經濟… 東北擬設專門假期 打造冰雪經濟高地

中國新聞組／北京22日電
遊客在哈爾濱冰雪大世界園區遊玩。(新華社)
遊客在哈爾濱冰雪大世界園區遊玩。(新華社)

日前，由中央區域協調發展領導小組辦公室印發的「推動東北地區冰雪經濟高質量發展助力全面振興取得新突破實施方案」（以下簡稱「實施方案」）正式公布。東北擬設立地方冰雪日和專門假期，力推冰雪經濟，將東北地區建成冰雪經濟高地。

科技日報報導，「實施方案」要求，立足東北地區冰雪資源稟賦，積極把握機遇，把冰雪經濟作為新增長點，發展冰雪旅遊、冰雪運動、冰雪文化、冰雪裝備全産業鏈，努力打造世界級冰雪品牌和冰雪旅遊勝地，將東北地區建設成為中國冰雪經濟高地，有力促進東北全面振興取得新突破。

中央區域協調發展領導小組辦公室、國家發展改革委有關負責人介紹，「實施方案」堅持全産業鏈謀畫，從冰雪旅遊、冰雪運動、冰雪文化、冰雪裝備4個方面部署了15項重點任務和具體舉措。

方案具體提出，支持以冰雪為主題的旅遊度假區和景區建設，探索設立地方冰雪日和專門假期，優化過境免簽政策，吸引國內外遊客。增加冰雪旅遊旺季列車班次、航線航班供給，建立旅遊投訴先行賠付等快速處理機制，提升冰雪旅遊服務水平。

其中，為培育壯大冰雪裝備器材等産業，「實施方案」要求，加強冰雪裝備器材研發製造。支持東北地區裝備製造企業聯合科研院所等開展冰雪場地設施設備關鍵技術攻關，重點提升造雪機、壓雪車、製冰機、清冰車、索道纜車等裝備研發製造能力。

上一則

假客服電騙案飆升 港拘154人涉3717萬美元

下一則

香港又見拖行李箱客 上水、尖沙咀人龍重現

延伸閱讀

1：1打造「蠟筆小新的家」中國00後負債300萬人民幣

1：1打造「蠟筆小新的家」中國00後負債300萬人民幣
紐約街道重新命名 紀念已故社區人士李宗保

紐約街道重新命名 紀念已故社區人士李宗保
假日補助金逾50萬 振興小企業

假日補助金逾50萬 振興小企業
美議員提案「國貨國運」 恐衝擊中國北美航線

美議員提案「國貨國運」 恐衝擊中國北美航線

熱門新聞

中國著名太空物理學家和太空天氣學家張效信。(取材自中國科學院網站)

「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起

2024-12-18 08:30
葉女士拆開快遞，發現她買的金戒指竟變成了兩根亮閃閃的金磚和一小袋金飾。（視頻截圖）

浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞

2024-12-21 06:00
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
哈爾濱的黃玫瑰瀑布和冰封黃玫瑰。(取材自微博)

哈爾濱6000朵「冰封黃玫瑰」出圈 劉亦菲有功、發聲了

2024-12-20 06:30
(路透)

這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單

2024-12-20 14:06
33歲的李卓君(右)和33歲的陳嘉保(左)。（圖／翻攝自NSW Police）

中國人妻雪梨遇害 遭棄屍郊區 來自台灣的丈夫目前下落不明

2024-12-14 21:50

超人氣

更多 >
浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞

浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞
步步落子無悔…趙麗穎夜讀月曆暖聯 網讚被治癒了

步步落子無悔…趙麗穎夜讀月曆暖聯 網讚被治癒了
馬斯克嘲傻子仍在打造F-35 空軍部長：他需多了解一些

馬斯克嘲傻子仍在打造F-35 空軍部長：他需多了解一些
2024「8大最失敗科技」政確AI畫出黑人女教宗 台灣BB Call入列

2024「8大最失敗科技」政確AI畫出黑人女教宗 台灣BB Call入列
李英愛控毀謗敗訴 傳捐款和第一夫人金建希關係密切

李英愛控毀謗敗訴 傳捐款和第一夫人金建希關係密切