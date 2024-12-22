力推冰雪經濟… 東北擬設專門假期 打造冰雪經濟高地

遊客在哈爾濱冰雪大世界園區遊玩。(新華社)

日前，由中央區域協調發展領導小組辦公室印發的「推動東北地區冰雪經濟高質量發展助力全面振興取得新突破實施方案」（以下簡稱「實施方案」）正式公布。東北擬設立地方冰雪日和專門假期，力推冰雪經濟，將東北地區建成冰雪經濟高地。

科技日報報導，「實施方案」要求，立足東北地區冰雪資源稟賦，積極把握機遇，把冰雪經濟作為新增長點，發展冰雪旅遊、冰雪運動、冰雪文化、冰雪裝備全産業鏈，努力打造世界級冰雪品牌和冰雪旅遊勝地，將東北地區建設成為中國冰雪經濟高地，有力促進東北全面振興取得新突破。

中央區域協調發展領導小組辦公室、國家發展改革委有關負責人介紹，「實施方案」堅持全産業鏈謀畫，從冰雪旅遊、冰雪運動、冰雪文化、冰雪裝備4個方面部署了15項重點任務和具體舉措。

方案具體提出，支持以冰雪為主題的旅遊度假區和景區建設，探索設立地方冰雪日和專門假期，優化過境免簽政策，吸引國內外遊客。增加冰雪旅遊旺季列車班次、航線航班供給，建立旅遊投訴先行賠付等快速處理機制，提升冰雪旅遊服務水平。

其中，為培育壯大冰雪裝備器材等産業，「實施方案」要求，加強冰雪裝備器材研發製造。支持東北地區裝備製造企業聯合科研院所等開展冰雪場地設施設備關鍵技術攻關，重點提升造雪機、壓雪車、製冰機、清冰車、索道纜車等裝備研發製造能力。