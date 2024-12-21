武漢公廁標識「男凸女凹」 網：不良隱喻… 當局已更換

公廁標識用「凹凸」分辨男女。（取材自社交媒體平台）

有網友近日發帖稱，武漢 一處公廁的女性標識為「凹」，男性標識為「凸」，令人感到不適，眾多網友也展開討論。

九派新聞報導，該廁所位於武漢市江岸區台北院子商業街一樓，發帖人楊女說，她日前去該廁所，看到「凹凸」標識，感到非常不適。她認為，該標識無法起到辨別男女的作用，她認為，公廁的標識顯示男女中英文和利於分辨的男女圖像即可。

楊女士發帖後，眾多網友展開討論。有網友認為，此標識帶有不良隱喻，容易給青少年帶來負面引導。有網友表示，人遇「三急」時，如果還得花時間去思考這個字的象形含義，會很麻煩。

但沒過多久，該帖被平台提示「處於違規狀態」，理由是「存在畫風展示不佳的內容」。「既然平台都覺得不適合顯示，那就證明確實有問題。」她說。

經查詢發現，公共衛生間標誌屬於公共信息標誌，國家有推薦性標準，但並不強制。根據國家標準，公共衛生間圖形符號為穿西裝的男士與穿裙子的女士，顏色只能使用黑色、藍色、棕色等。

對於「凹」、「凸」標誌令人感到不適，江岸區環衛集團的工作人員表示，該廁所不在他們的管轄範圍內，後續申訴處理將交由台北街道工作人員轉接。媒體致電台北院子在網上的電話，一名工作人員說：「有同事在著手處理廁所標識的事情，有看到相關人員在整改一樓的廁所標識。」

據了解，目前一樓兩處的廁所標識均已更換成男士和女士的簡筆畫，下方標有漢字及英文翻譯。