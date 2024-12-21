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豫女8年前交訂5萬買寶馬 今竟能提車 她：忘了 網：八成進去了

中國新聞組／北京21日電
彭女士交了買車訂金5萬元，沒想到後來資金鏈斷了，八年後才想起來。(視頻截圖)
彭女士交了買車訂金5萬元，沒想到後來資金鏈斷了，八年後才想起來。(視頻截圖)

河南一名女子8年前交了5萬（人民幣，下同，約6852美元）訂金要買寶馬汽車，結果現在才想起來，沒想到還能提車。

快科技報導，彭女士表示，她2016年在這家寶馬4S店繳納了5萬元訂金，準備買輛寶馬汽車。但一星期後，因為投資其他生意，她的資金鏈斷了，導致沒能提成車。期間，因為其他事情，她也忘了訂車這一事。

現在彭女士想起來此事，就到4S店詢問能否繼續使用已經繳納的訂金提車。對此，4S店銷售向彭女士解釋：按照當初繳納的訂金合同，彭女士已經違約了。合同約定超出支付全款提車日後，每延遲一天，甲方有權向乙方收取全車款的日萬分之五作為違約金。

如今已經過去了八年時間，彭女士的訂金早已被當做違約金消耗完了。不過，銷售方面隨後又向彭女士表示，她們跟法務溝通過了，4S店同意訂金使用權限再為彭女士延長兩周，可在兩周內使用訂金繼續提車。

網友說，「還有這事？5萬塊錢不是小數目，彭女士能夠一忘八年，賣車的能夠八年不與彭女士聯繫，賣車的還能把5萬塊錢清零」、「忘了？但凡誰欠我5塊錢試試看」、「鬼才信呢，銷售沒把車賣出去，他不得天天來問候你」、「八成是進去了，5萬塊訂車，自己想不起來，4S店人想不起來？不可能不聯繫你。5萬塊和提成誰要5萬」、「資金周轉不來，還躺5萬閒錢」？

河南 投資

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