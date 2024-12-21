朋友暫不結婚 她退回3年前2000元份子錢 網友：真朋友

有廣東網友發文說，廣東結婚幾乎不收份子錢，要麼就收100或200人民幣意思一下，或者紅包折一個角送回。（取材自微博） ​

近日，一位女網友發帖稱，自己給朋友的2000元（人民幣，下同）結婚禮金，被朋友退還了，朋友還告訴她說，「鑑於我領證已久，且妳目前沒有結婚計畫，特此返還結婚禮金，祝願妳幸福快樂」。帖文在微博 引發熱議，有網友稱這是在「整頓禮金市場」，有人則認為對方是「真朋友」，「學到了，以後也會這樣退回禮金」。

據瀟湘晨報報導，發帖人林女士稱自己是94年出生，朋友是2021年十一假期結婚的，其朋友還表示「我的朋友們都要充分享有不結婚的自由」。對於返還禮金的情況，林女士說自己也是第一次遇到，但近兩年也有很多朋友不收禮金，互免禮金。

林女士並在評論區表示，自己送出去的時候是祝福，收回來的時候也是祝福，這很棒。

對此，網友們各抒己見。有人表示這位返還禮金的朋友人也太好了，是真的朋友，呼籲發禮金的觀念可以變一變。也有人表示學到了，以後也會這樣退回禮金。有人表示，大部分都不會還，尤其是關係一般的。有人則稱這是在「整頓禮金市場」。

近年來，關於「整頓份子錢」的討論屢見不鮮。去年，吉林延邊一女生為避免無效社交在朋友圈發文，不參與普通同學隨禮，也引發熱議。