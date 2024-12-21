我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李英愛控誹謗敗訴 傳捐款和第一夫人關係密切

德汽車撞人5死200傷 蕭茲：將用法律全部力量回應

朋友暫不結婚 她退回3年前2000元份子錢 網友：真朋友

中國新聞組／北京21日電
有廣東網友發文說，廣東結婚幾乎不收份子錢，要麼就收100或200人民幣意思一下，或者紅包折一個角送回。（取材自微博） ​
有廣東網友發文說，廣東結婚幾乎不收份子錢，要麼就收100或200人民幣意思一下，或者紅包折一個角送回。（取材自微博） ​

近日，一位女網友發帖稱，自己給朋友的2000元（人民幣，下同）結婚禮金，被朋友退還了，朋友還告訴她說，「鑑於我領證已久，且妳目前沒有結婚計畫，特此返還結婚禮金，祝願妳幸福快樂」。帖文在微博引發熱議，有網友稱這是在「整頓禮金市場」，有人則認為對方是「真朋友」，「學到了，以後也會這樣退回禮金」。

據瀟湘晨報報導，發帖人林女士稱自己是94年出生，朋友是2021年十一假期結婚的，其朋友還表示「我的朋友們都要充分享有不結婚的自由」。對於返還禮金的情況，林女士說自己也是第一次遇到，但近兩年也有很多朋友不收禮金，互免禮金。

 林女士並在評論區表示，自己送出去的時候是祝福，收回來的時候也是祝福，這很棒。

對此，網友們各抒己見。有人表示這位返還禮金的朋友人也太好了，是真的朋友，呼籲發禮金的觀念可以變一變。也有人表示學到了，以後也會這樣退回禮金。有人表示，大部分都不會還，尤其是關係一般的。有人則稱這是在「整頓禮金市場」。

近年來，關於「整頓份子錢」的討論屢見不鮮。去年，吉林延邊一女生為避免無效社交在朋友圈發文，不參與普通同學隨禮，也引發熱議。

微博

上一則

海底撈蝦滑有蛆？ 門店：是蝦筋 網友：是鴨脖

下一則

缺乏資安防護 瓜地馬拉網路恐成中國駭客入侵破口

延伸閱讀

又1車企爆雷 央企一汽吉林停產數月 員工：8月起沒發薪

又1車企爆雷 央企一汽吉林停產數月 員工：8月起沒發薪
中國一汽吉林汽車亮紅燈 停產數月發不出薪水

中國一汽吉林汽車亮紅燈 停產數月發不出薪水
黎智英自辯：與周庭僅閒談沒私交 不知她涉G20廣告計畫

黎智英自辯：與周庭僅閒談沒私交 不知她涉G20廣告計畫
金雞影后與小8歲導演領證 隱婚2年遭曝光

金雞影后與小8歲導演領證 隱婚2年遭曝光

熱門新聞

中國著名太空物理學家和太空天氣學家張效信。(取材自中國科學院網站)

「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起

2024-12-18 08:30
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
上海60歲的「摩登奶奶」，因自律的生活飲食加上運動，讓她60歲卻擁有20多歲的好體態。（取材自微博）

上海「摩登奶奶」60歲擁20歲身材 引20多歲小伙追求

2024-12-13 06:00
華為新旗艦機Mate 70搭載的處理器，仍用7奈米生產。（美聯社）

專家拆解華為最新手機 評估晶片製程落後台積電6年

2024-12-13 18:58
33歲的李卓君(右)和33歲的陳嘉保(左)。（圖／翻攝自NSW Police）

中國人妻雪梨遇害 遭棄屍郊區 來自台灣的丈夫目前下落不明

2024-12-14 21:50
(路透)

這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單

2024-12-20 14:06

超人氣

更多 >
天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬

天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬
這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單

這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單
紐約多家連鎖零售店相繼關門 這三品牌愈來愈難找到

紐約多家連鎖零售店相繼關門 這三品牌愈來愈難找到
不必花大錢翻修房子 八種簡單方式省下可觀電費

不必花大錢翻修房子 八種簡單方式省下可觀電費
366：34 避免政府關門 眾院通過短期法案

366：34 避免政府關門 眾院通過短期法案