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漢語盤點2024 智、新質生產力當選年度國內字詞

中國新聞組／北京21日電
圖為「漢語盤點2024」年度字詞揭曉儀式現場。（取材自新華網）
圖為「漢語盤點2024」年度字詞揭曉儀式現場。（取材自新華網）

國家語言資源監測與研究中心、商務印書館、新華網聯合主辦的「漢語盤點2024」昨揭曉，「智」、「新質生產力」、「變」、「人工智能AI）」分別當選年度國內字、國內詞、國際字、國際詞。據主辦方解讀，今年的年度國內字「智」字，不僅僅指人工之「智」，更應該指人類在這一輪科技革命中察勢馭勢之「智」；折射出中國乃至國際格局演變和全球發展大勢。

揭曉儀式昨天在北京舉行，中宣部「學習強國」學習平台編委、副總經理杜大力，新華網黨委常委、總編輯車玉明，中國辭書學會會長、北京語言大學教授李宇明等人揭曉經網友推薦的年度字詞並點評，發布年度十大流行語、網路用語、新詞語，由華中師範大學教授劉延申為獲獎網友代表頒獎。

據大公報報導，「智」當選2024年度國內字，折射出中國乃至國際格局演變和全球發展大勢。中國新聞文化促進會副會長陸先高認為，從科技巨頭的「戰場」到無數垂直細分的賽道，從研發、投資的關鍵詞到立法、倫理的聚焦點，從創新成果到日常工具，人工智能已深入人們的生活。作為年度國內字，「智」不僅指人工智能之「智」，更代表了在這一輪科技革命中察勢馭勢之「智」。

這一年，「新質生產力」成為熱詞。專家認為，「新質生產力」彰顯了對社會發展規律的總體把握，傳遞了對新一輪科技革命和產業變革的深刻洞見。它的提出、闡釋、實踐，背後是中國在新的歷史方位上的「登高望遠」。

據了解，「漢語盤點2024」活動共收到網友推薦字詞數千條。「全球南方」、「中國遊」、「低空經濟」、「未來產業」、「新職業」、「黑神話：悟空」、「伏羲一號」等入選。這些詞語由國家語言資源監測與研究中心基於大數據語料庫，利用語言信息處理技術提取、篩選而獲得，語料規模達10餘億字次。

「漢語盤點」活動至今已走過19個年頭，旨在「用一個字、一個詞描述當年的中國與世界」，鼓勵全民用語言記錄生活，描述中國視野下的社會變遷與世界萬象。

新華網黨委常委、總編輯車玉明（左），商務印書館黨委書記、執行董事顧青（右）揭曉年...
新華網黨委常委、總編輯車玉明（左），商務印書館黨委書記、執行董事顧青（右）揭曉年度國內字「智」。（取材自新華網）

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