代理農民工欠薪案 山東女律師判囚4年 律師界集體聲援

中國經濟衰退，欠薪問題愈來愈嚴重，近期湖南、廣東等地發生「欠薪暴動」。山東一名代理農民工欠薪案的女律師被判刑，引發律師界集體聲援，認為該判決是「懲善揚惡」的宣告書。

自由亞洲電台報導，山東律師高丙芳因代理農民工欠薪官司，被控虛假訴訟，20日被判刑四年；本案第二、第三被告，兩名包工頭也被判虛假訴訟罪成，判處緩刑，兩人表示認罪認罰；高丙芳則當庭表示上訴。

高丙芳的辯護律師張新年在微博 上披露，宣判過程中，在聽到檢方指控的部分內容後，高丙芳即提出異議並表示強烈抗議。

該案源於一個層層分包的工程項目完工後，泰安市粥店建築安裝工程公司拖欠本案第二被告大部分工程款，第二被告自掏腰包給農民工結清了工資，後聘請高丙芳做代理，並以農民工的名義起訴了工程總承包企業欠薪。

公訴人指控高丙芳授意第二、三被告捏造農民工未得到工資的事實，「炮製虛假訴訟」。

高丙芳堅稱自己無罪，表示自己事前根本不知情，而第二、三被告為包工頭不懂法，亦因害怕擔責構陷自己知情。

辯護人也表示，該案大量客觀證據已經證實高丙芳事前對包工頭墊付工資不知情，若該案判罪成，會造成錯誤示範——即付清農民工工資的包工頭受到懲治，拖欠工資的總承包企業卻未被追責。張新年在社交媒體表示，辯護人對這一判決深感遺憾，它挑戰了基本的法治底線。

新京報等多家中國媒體罕見報導這宗維權案。判決引發中國律師界廣泛關注，是709大抓捕後律師界罕見就維權案件集體發聲。

報導稱，709律師王宇斥責該案判決荒唐，指當局打壓律師和有良心的包工頭，是對弱勢群體權利的踐踏。她表示，現今一些民眾在無法獲得法律救濟時就報復社會，而律師為弱勢群體維權卻遭報復，這樣只會加劇社會矛盾。

中國最高法院原法官黃應生亦曾就「高丙芳案」發表題為「不能讓扶助弱小者蒙冤受屈」的文章，文章呼籲：「如果高律師被判刑，恐怕以後真得不會有正義之士願意站出來為農民工發聲了，畢竟好心沒有好報，真的會讓人心寒！」