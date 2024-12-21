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嫦6月壤樣本 首次揭祕月背古磁場

記者陳政錄／綜合報導
據研究，嫦娥六號玄武岩樣品磁場記錄揭示28億年前存在相對活躍的月球磁場「發電機」。（取材自央視新聞客戶端）
據研究，嫦娥六號玄武岩樣品磁場記錄揭示28億年前存在相對活躍的月球磁場「發電機」。（取材自央視新聞客戶端）

中國科學院20日在國際學術期刊「自然」線上發表有關嫦娥六號月壤樣本的最新研究成果，表示月球磁場強度可能在約28億年前發生了反彈，存在相對活躍的月球磁場「發電機」，與先前科學界認為的月球磁場在約31億年前急劇下降且一直處於低能量狀態不同，並指這是人類首次揭示「月背古磁場」訊息。

據央視新聞，中國科學院表示，這項研究成果是人類首次揭示月背古磁場訊息，為認識月球磁場演化過程提供了關鍵錨點，進而為月球磁場「發電機」時空演化和驅動機制提供了關鍵約束。

研究指出，地球液態外核導電流體的運動如同一個「發電機」，其產生的磁場像保護傘一樣包裹著地球，屏蔽宇宙射線，保護地球的大氣和水等宜居要素，形成適合生命繁衍的環境。而月球也曾有過與地球類似的磁場「發電機」，但衛星觀測和月表實測結果都顯示，現今月球已經沒有全球偶極磁場。

據中國科學院，中國科學院地質與地球物理研究所院士朱日祥和副研究員蔡書慧等，聯合中國科學院國家天文台的研究團隊對獲批的4顆毫米級玄武岩岩屑樣品展開了磁學研究，結果顯示，樣品記錄的古磁場強度約為5微特到21微特（中位數約13微特）。

中國科學院指出，這與先前研究認為，月球「發電機」強度在31億年前急劇下降之後可能一直處於低能量狀態不同，嫦娥六號玄武岩樣品的古磁場強度結果揭示，月球磁場可能在28億年前發生反彈，指示月球「發電機」在早期急劇下降後可能會重新啟動，原因可能是「發電機」主要能量來源改變或初始驅動機制再次增強等。

央視新聞報導，「自然」審查者指出，該份論文報告了月球古磁場在Apollo和Luna採樣未涉及的獨特時間和地點的測量結果，填補了月球古磁場記錄的空白，並首次提供了來自月球背面的古磁場測量結果。

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