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余華英拐童案終審判死／楊妞花稱「最後一戰」後仇恨沒了

中國新聞組／北京20日電
宣判後被害人楊妞花（中）被圍堵採訪。(中新社)
宣判後被害人楊妞花（中）被圍堵採訪。(中新社)

「余華英拐賣兒童案」終審昨宣判，余華英維持死刑。一直推進此案並助力其他家庭尋親的被害人楊妞花哽咽地說，這是她堅持了三年一直想得到的結果。盡管此前大家稱她為「復仇英雄」、「復仇俠女」，「但今天開始，我心中所有的仇恨都沒有了。這一刻我內心是充滿力量的」，「正義是一直存在的」。未來她要教育好孩子們，「要相信法律，相信正義」。

來源：鳳凰網

據北京日報報導，聆聽完貴州省高級人民法院裁定後，楊妞花在法庭外哽咽地表示，「今天是一場正義與邪惡的較量，希望大家感受到正義是一直存在的」、「這次是最後一戰」。接下來最想做的事情，是和姊姊一起，回到織金老家，去到爸爸媽媽墳前，親口告訴他們最終的判決結果，以告慰雙親。

楊妞花在5歲時被余華英拐走，並以3500元人民幣(約479美元)的價格賣到了河北邯鄲。直到2021年，31歲的楊妞花通過網路發視頻尋親，才與家人取得聯繫，但親生父母早已先後去世。在被拐26年後，她終於回到貴州家鄉，並決定報案追查人販子。立案不到一個月，余華英即被抓獲歸案。昨天在法庭聆判，是她第六次直面余華英。

從最初的尋親到將余華英送上法庭，再到與人販子的一次次對峙，並助力其他家庭尋親，楊妞花的心態經歷了巨大變化。她坦言，初見余華英時心中滿是恨意，渴望看到她受到嚴厲懲罰。然而，隨著余華英一次次被重判，愈來愈多尋親家庭得以團圓，楊妞花表示，雖然心中的恨意並未消減，但她更加堅信正義的力量和法律的公正。

時隔26年的「重逢」，1313天的追擊，讓楊妞花更加珍惜自己在河北和貴州的家人，更懂得團圓團聚的意義。目前，她和丈夫有三個孩子，對於孩子們，她坦言沒有太大、太高的要求。「我做好他們的媽媽就好了。希望孩子們是平安、健康、快樂的。我覺得兒孫自有兒孫福，我會盡自己的能力去培養他們，剩下的全靠他們自己了」。

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