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飛行汽車來了 廣汽新品有「複合翼」 拚明年量產

中國新聞組／綜合報導
高域首款複合翼飛行汽車GOVY AirJet。（取材自上海證券報）
高域首款複合翼飛行汽車GOVY AirJet。（取材自上海證券報）

廣汽集團18日發布全新飛行汽車品牌GOVY高域，同時，「複合翼」飛行汽車GOVY AirJet首發亮相。高域規畫在2025年布局生產線並開啟預訂。

中新社報導，據廣汽集團總經理馮興亞介紹，廣汽將基於飛行汽車產品及多維度交通場景，搭建Robo-AirTaxi端到端低空立體出行體系，實現地面交通與低空出行無縫覆蓋，為用戶提供一體化出行解決方案。        

在廣汽Robo-AirTaxi體系中，對於20公里內的短途跨越式出行需求，將通過多旋翼飛行汽車GOVY AirCar，解決城市內部交通擁堵問題；對200公里內的出行需求，複合翼飛行汽車GOVY AirJet可顯著提升城際交通效率。

在發布會現場，高域品牌首款複合翼飛行汽車GOVY AirJet亮相，該款飛行汽車融合了固定翼與多旋翼的優勢，既保留無跑道限制的靈活垂直起降能力，又可在巡航階段實現高效飛行。GOVY AirJet整機結構逾90%使用碳纖維複合材料，相同容積下重量僅為汽車車身的三分之一。核心三電方面，則搭載了廣汽自研的高性能電驅動系統，電機扭矩密度相較電動汽車提升了200%，最大飛行時速250公里。此外，GOVY AirJet採用碳纖維高安全電池包及高密度電源系統，嚴格遵循航空安全性標準，續航方面支持30分鐘快速補能，未來搭載廣汽全固態電池，更有望將續航里程提升至400公里。 　　

此外，GOVY AirJet配備了實時監測與遠程診斷系統、智能避障與自動返航技術，裝備雷達感知系統，並擁有無人飛行技術加持，乘客登機後只需一鍵操作，GOVY AirJet便可自由穿梭於城市天際，往返於繁華商務區與海島度假勝地。

根據規畫，高域將在2025年啟動飛行汽車產品的適航認證，同時布局生產線並開啟預訂，逐步推進低空出行的商業化落地。 　　

馮興亞稱，廣汽集團將以高域為載體，積極探索城市立體交通商業模式，計畫到2027年在粵港澳大灣區內的二到三座城市推出飛行汽車示範運行方案，實現「多元站點—地面交通—空中交通」全鏈條立體智慧出行服務。

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