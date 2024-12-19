「寧可痛苦 不要麻木」22年前向央視求救的農婦變啥樣？

22年前的劉小樣希望走出農村。(取材自九派新聞)

23年前，陜西咸陽農村一位叫劉小樣的婦女寫信給央視，表露了自己出走農村的願望。她那句「我寧可痛苦，我不要麻木」，擊中了全國觀眾的內心。她到貴州、江蘇工作，見過大山大河，卻在多年後回歸家庭。現在的她變成什麼模樣？劉小樣回到農村腳踏實地生活著，她持續閱讀並思考著「詩與遠方」，她說：「只要有自主的精神，所有的東西都是屬於你的。」

九派新聞報導，劉小樣當年和每一個普通農村婦女一樣按部就班地生活，結婚、生子、操持家事。但她對現狀並不滿意，她在信中寫道：「在農村，有錢可以蓋房，但不可以買書；可以打牌閒聊，但不可以去西安。不可以交際，不可以太張揚，不可以太個性，不可以太好，不可以太壞。」劉小樣有著自己的思想，卻似乎被困在了農村生活的「樊籠」中。

2001年，電視節目「半邊天」的主持人張越採訪了劉小樣。劉小樣告訴張越：「我寧可痛苦，我不要麻木，我不要我什麼都不知道，然後我就很滿足。有飯吃，有衣穿，有房住，這就很好了？我不滿足這些的，我想要充實的生活，我想要知識，我想看書，我想看電視，從電視上得到我想要得到的東西——因為我不能出去。」

在節目播出後，2005年，劉小樣應節目組邀請去北京，這場旅程並沒讓劉小樣覺得開心。她反而更想出走，「更清楚自己的處境了」。

2006年，劉小樣在家鄉的縣城，獲得了自己的第一份工作。在商場工作了一段時間，劉小樣去了貴州，覺得工作不對勁，又回到家鄉，在縣城裡當起生活老師。之後她又奔赴江蘇昆山，在一家食堂打工。又輾轉西安，和女兒同住一屋。還去過圖書館 ，聽過音樂會，見過大山大河，可這些還是不能讓她平靜。

2016年前後，她回到了平原上的老屋，照顧生病的婆婆，此後再未出走。2019年春天，劉小樣的婆婆去世了，但劉小樣選擇了回歸家庭。

2024年12月18日晚，紀錄片「她的房間」播出，時隔22年，張越又回訪劉小樣。出走後又回歸的劉小樣說：「我會一直讀書，一直痛苦，一直與自己的無知、偏見『見招拆招』，一直愛著從痛苦荒蕪裡生出來的喜悅。」

劉小樣說：「很多人說要與自己握手言和，我不要做這樣的人，我要拿石頭打磨我這塊石頭，我會一直讀書，我這些年就是這樣做的。」「不必再出走尋找，我的詩和遠方就在書中。」