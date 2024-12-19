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今年前10月 廣州經開區外貿進出口額5981億

中國新聞組／北京19日電
廣州近年積極發展經濟技術開發區，加強經濟動能。圖為作業員在廣州的廣汽傳祺智慧工廠總裝廠房生產線上工作。（新華社）
廣州近年積極發展經濟技術開發區，加強經濟動能。圖為作業員在廣州的廣汽傳祺智慧工廠總裝廠房生產線上工作。（新華社）

廣州市政府新聞辦公室17日召開「拚經濟穩增長．經開區建設」記者會，廣州市商務局在會上通報，今年1月至10月，該市9個經濟技術開發區（經開區）實現外貿進出口額5981.9億元（人民幣，下同，約819億美元），為全市經濟回升向好提供重要支撐。

中新社報導，據介紹，廣州經濟技術開發區是中國首批國家級經濟技術開發區之一，於1984年獲批建設。目前廣州市累計獲批設立九個經開區，分別是廣州、南沙、增城和花都四個國家級經濟技術開發區，以及白雲工業園區、雲埔工業園區、從化經濟開發區、番禺經濟技術開發區、琶洲經濟開發區等五個省級經濟開發區。　

廣州市商務局副局長吳偉華表示，經開區已成為開放型經濟的壓艙石，近年來，該市九個經開區每年創造全市近七成外貿進出口額以及八成以上的實際利用外資額。今年1月至10月，該市經開區實現外貿進出口額5981.9億元。

經開區也成為科技創新的重鎮。目前廣州市9個經開區擁有超1400家研發機構和超7000家高新技術企業，4個國家級經開區擁有省級以上工程技術研究中心超800家。特別是廣州、南沙經開區科學研究與試驗發展（R&D）強度分別為6.81%、5.48%，其中廣州經開區擁有全市近半的中國國家級專精特新「小巨人」企業和七成的國家級單項冠軍企業。

經開區還是現代產業的主力軍，有力推動廣州形成汽車、電子資訊、綠色石化等支柱產業，逐步集聚生物醫藥、半導體、新材料、新能源、美妝大健康等戰略性新興產業和特色產業集群。今年1月至10月，九家經開區貢獻廣州約七成的規上工業總產值，共1兆2958.9億元。

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