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北京明十三陵再開放永陵、思陵2座 線上預約

中國新聞組／北京18日電
北京明十三陵永陵、思陵日前開放公眾預約。永陵的規模在十三陵中，僅次於長陵。(圖／本報北京傳真)
北京明十三陵永陵、思陵日前開放公眾預約。永陵的規模在十三陵中，僅次於長陵。(圖／本報北京傳真)

北京明十三陵永陵、思陵日前開放公眾預約。目前，明十三陵已有長陵、定陵、昭陵、康陵、永陵、思陵等六座陵寢向公眾打開大門。

明永陵占地25萬平方米，是明朝第11位皇帝明世宗朱厚熜和孝潔肅皇后陳氏、孝烈皇后方氏、孝恪皇后杜氏的合葬陵寢。明世宗朱厚熜年號「嘉靖」，史稱嘉靖帝，在位時間長達45年。永陵為明世宗生前所建，營建耗時7年多、用銀超800萬兩，在明十三陵中規模僅次於永樂皇帝朱棣的長陵。

明思陵位於天壽山陵區西南角，占地6500平方米，為明朝最後皇帝明思宗崇禎帝朱由檢和孝節烈皇后周氏、恭淑皇貴妃田氏的合葬陵寢，是明十三陵中規模最小的帝陵，皇陵內的石供器獨具看點。

朱由檢在位17年忙於政務，未為自己建造陵寢。1644年正月，生前備受皇帝喜愛的田貴妃入葬天壽山陵區。之後，北京城風雲突變，崇禎帝於萬歲山（今北京景山）自縊身亡。因崇禎帝生前沒有預建壽宮，田貴妃墓成為安葬崇禎帝的首選，隨葬的還有懸梁自盡的周皇后，一帝一后「屈尊」合葬在妃子墳，墓園頗顯淒涼。清朝入主北京後，將此處命名為「思陵」。目前思陵主體建築全部無存，最顯眼的建築遺存非石供器莫屬。

考慮到文物保護及參觀服務品質，目前，明永陵和明思陵僅開放線上預約管道，兩個陵寢在接受預約人數上會做相應限制，每個陵寢每天每時間段最多不超過十人，參觀者僅能通過預約講解服務進園參觀。未來，明十三陵景區將逐步擴大文化遺產開放範圍，到2030年實現明十三陵帝陵全部開放。

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