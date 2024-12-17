花2000元 黃牛竟給1衣...刀郎廈門演唱會 女扮保全被識破

女子花了2000元，得到黃牛給她的保安服，說能混進演唱會現場。（取材自紅星新聞）

迷哥迷妹們追星無所不用其極，黃牛們更利用粉絲心態大賺一筆。近日廈門翔安公安披露，一名女子假扮保全混入演唱會會場，只過了幾分鐘就被民警識破，女子稱保全服是黃牛給的，她為此花了2000元（人民幣，下同，約276美元），對方保證「絕對能把你帶進場」。

綜合紅星新聞、極目新聞等媒體報導，該名女子混入的是刀郎的演唱會，據了解，11年沒有開演唱會的刀郎，重新開啟巡演後話題火爆，在大麥App 熱搜榜上，刀郎以壓倒性優勢躍居榜首，超越了周杰倫 、薛之謙、鄧紫棋 等歌手。在二級票務平台上，刀郎的演唱會黃牛票一張3、4000元還不一定能搶得到。

隨著演唱會的門票開售，一票難求的局面讓黃牛們嗅到了「商機」，除了透過各種非法手段囤積大量門票再高價倒賣外，更有人利用粉絲的追星心態賺黑心財。

廈門翔安公安表示，該名女子當天身穿黃牛給她的保安服，試圖假扮保安混入演唱會會場的體育館，但只過了幾分鐘就被民警識破。女子稱，此前她給了黃牛2000元，對方曾向她保證「絕對能把你帶進去」。

黃牛異想天開，竟也有粉絲埋單。網友嘲諷，「演唱會進去了，拘留所也進去了」、「還體驗了保安工作和派出所服務，這2000花得太值了」，還有人笑稱「保安服一身不到100，她花了2000」。