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四川非法屠宰場涉宰病死豬 「問題肉」恐已流入市面

中國新聞組／綜合報導
講治鎮的屠宰廠內，屠夫將生豬掛上鐵鉤。（取材自新京報）
講治鎮的屠宰廠內，屠夫將生豬掛上鐵鉤。（取材自新京報）

四川達州5家非法屠宰場涉宰殺病死豬，這些屠宰場均未取得「生豬定點屠宰證」，場內惡臭刺鼻，地面汙水橫流；原本應該負責檢疫、為豬肉安全把關的官方獸醫不見蹤影，但豬肉卻均有檢疫合格章，而這些「問題豬肉」恐流向市場。

新京報報導，記者以商販身分多次臥底進入這5家屠宰場，發現場內豬內臟隨地可見，屠宰人員赤裸上身，未穿戴任何防護裝備。一個昏暗濕膩的角落裡，屠宰人員將豬血丟進一個汙水桶裏煮沸。不久，煮好的豬血經冷卻後被商販們直接打包帶走。

豬圈內，一些生豬倒在地上低聲嚎叫，呼吸困難，疑似病豬。一名屠宰人員表示，進場前就已死亡或生病的問題豬會被優先宰殺，「就像賣菜一樣，先得把差的菜賣了」。對方還透露，一般正常的生豬可以賣到11、12塊一斤。「病死豬賣得便宜，幾塊錢一斤。如果顏色好的話，可多賣幾塊錢，顏色不好就少賣幾塊錢。」

記者發現，這五家屠宰場均未取得「生豬定點屠宰證」，也沒有官方獸醫對豬肉進行任何檢疫、檢驗，但在豬肉上竟蓋有藍色的檢疫合格章。工作人員透露，豬肉上所有蓋好的合格章均為商販或屠宰人員私蓋，「章放在那，自己拿去蓋就行了。檢疫、取樣這些都不用。」

值得注意的是，其中一家位於回龍鎮的屠宰場曾在今年2月被查封，沒想到不到一個月就「死而復生」，負責人肖某稱，政府相關部門對其屠宰廠的經營一直處於默許狀態，「開江縣五六個屠宰廠都沒有證，為什麽只查封我的？」他還向農村局提交書面請求，要求賠償此前扣押鮮肉所造成的損失。

這些問題豬肉每日凌晨以開江縣為中心，跨區域銷售到周邊縣市。農業農村部畜牧獸醫局吳學寶表示，屠宰場沒有官方檢疫，可能注水、注藥。

經記者及當地居民向紀委監委舉報，目前5家非法屠宰廠均被關停或整合至一家大型屠宰企業內，但之前有多少問題豬肉被民眾吃下肚，恐永遠沒有答案。

開江縣的一家屠宰廠內，豬內臟被隨意丟在地上，地面汙水橫流。（取材自新京報）
開江縣的一家屠宰廠內，豬內臟被隨意丟在地上，地面汙水橫流。（取材自新京報）

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