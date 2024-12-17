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修繕1年 雲岡石窟「第一偉窟」上班啦 「音樂窟」也開放

中國新聞組／北京17日電
雲岡石窟第12窟經封閉修繕，16日重新開放。（取材自中新網）
雲岡石窟第12窟經封閉修繕，16日重新開放。（取材自中新網）

「上班啦」！被稱為雲岡石窟「第一偉窟」和「音樂窟」的第6窟、第12窟，經過封閉修繕於16日正式恢復開放。

中新網報導，雲岡石窟第6窟自2023年11月28日封閉以來，歷經300多天的維護與修繕。這是雲岡石窟中規模最大、設計最完整、內容最豐富、雕刻最精細的洞窟，也是保存狀態最好的洞窟之一。據統計，該窟現存各類佛教造像2900多尊，各盡風貌，堪稱雲岡「第一偉窟」。

第6窟完成於太和十八年(公元494年)北魏遷洛之前，洞窟呈現出煥然一新的面貌，其完整的佛傳故事序列，統一的褒衣博帶式服飾及獨特的建築空間結構等，吸引了眾多中外學者的關註與研究。

雲岡石窟第12窟自2024年11月11日封閉後，開展了數字化保護工作。第12窟四壁布滿層層疊疊的飛天伎樂，集中展示了當時西涼、龜茲、天竺以及中原地區的各種樂器，共有14種50件之多。它是雲岡石窟伎樂雕刻的代表，是研究北魏音樂、舞蹈的聖殿，同時也是研究中外音樂史最全面的實物資料，故稱「音樂窟」。

同時，第5窟由於要開展洞窟調查和養護工作，決定於12月16日起封閉，具體開放日期將依據工作進度確定。

雲岡石窟位於山西大同以西16公里的武周山麓，始建於北魏和平年間，現存主要洞窟45個，是中國規模最大的石窟群之一。2001年，雲岡石窟被聯合國教科文組織列入世界文化遺產名錄。

雲岡石窟第12窟經封閉修繕，16日重新開放。（取材自中新網）
雲岡石窟第12窟經封閉修繕，16日重新開放。（取材自中新網）

聯合國

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