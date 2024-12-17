中消費、投資續疲軟 房市似止跌 明年擴大「兩新」政策

中國11月70個大中城市房價指數按月下降0.1%，為17個月最小降幅。圖為恒大集團在河北石家莊郊區的一處爛尾樓。（路透）

儘管中國官方自9月底以來已先後推出一系列經濟刺激政策，但中國國家統計局16日公布的11月總體經濟數據顯示，11月工業增加值雖符合市場預期，但零售及固定資產投資 數據仍遜預期，顯示中國的消費與投資依然疲弱。為了提振消費，中央財辦表示，明年擴大「兩新」政策。

不過，房市似出現止跌訊號。統計局數據顯示，11月70個大中城市房價 指數較10月下跌0.1%，為近17個月最小降幅；年跌幅縮窄至5.7%，從逾9年最大降幅回落。

數據顯示，11月中國全國規模以上工業增加值年增5.4%，較上月加快0.1個百分點，符合市場預期。今年前11個月，規模以上工業增加值年增5.8%。

消費方面，11月社會消費品零售總額達人民幣4.38兆元(約6013億美元)，年增3%，為近三個月最低增速，且低於市場預期的增長5%。前11個月，中國社會消費品零售總額為人民幣44.27兆元，年增3.5%。投資部分，11月中國全國固定資產投資46.58兆元，年增3.3%，遜於市場預期的增長3.5%，也是今年最低增速。

在就業 方面，今年前11個月，中國全國城鎮調查失業率平均值為5.1%，比上年同期下降0.1個百分點。單計11月，中國全國城鎮調查失業率為5%，與上月持平。

統計局發言人付凌暉表示，在宏觀政策發力下，積極因素正在增加，但也要看到，國際環境更趨複雜和不確定，中國國內有效需求不足，部分企業經營困難。下階段將實施更加積極有為的宏觀政策，擴大國內需求，加快科技創新和產業創新融合發展，推動經濟持續回升向好。

針對中國房市似出現止跌訊號，中國統計局城市司統計師王中華指出，11月70個大中城市中，商品住宅銷售價格按月上漲城市個數增加，一線城市商品住宅銷售價格按月總體上漲，二二、三線城市按月降幅均收窄；各線城市按年降幅今年以來首次均收窄。

另外，提振消費、擴大內需是當前中國經濟政策重心。中央財辦16日公布，明年將實施「提振消費」專項行動的主要內容，將透過加大財政對終端消費（零售）直接投入、提升社會保障水準等多種方式，推動增加民眾收入，以刺激消費。

中央經濟工作會議11日至12日在北京舉行，確定明年重點任務包含大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求，以及實施「提振消費」專項行動。

新華社報導，官方提到，今年「兩新」政策（推動新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新）「效果很好」，明年將把更多消費品納入支持範圍。不過，官方16日並未宣布具體將投入於「提振消費」專項行動的財政金額。