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江西7歲女異瞳 眼珠子1黑1灰藍 上學後被同學這樣對待

中國新聞組／北京16日電
江西7歲女孩天生異瞳，兩個瞳孔顏色不一樣，一個是黑色的，一個是灰藍色的。（取材自中華網）
江西7歲女孩天生異瞳，兩個瞳孔顏色不一樣，一個是黑色的，一個是灰藍色的。（取材自中華網）

江西一名7歲女孩天生異瞳，兩個瞳孔顏色不一樣，一個是黑色的，一個是灰藍色的，媽媽很擔心她上學後會被同學笑話；沒想到女孩上學後，受到了同學們的歡迎，有些同學下課後還會特地跑去找她玩，媽媽懸著的心放下了。

影音來源：YouTube

羊城晚報報導，女孩媽媽說，帶她去醫院做過檢查，檢查結果顯示，除了外觀和大多數人的眼睛不一樣，其他情況都是正常的，並不影響視力和健康。

有網友表示，異瞳很好看，像天使一樣，也有網友表示女孩子估計都老羨慕了，特別像童話公主，還有網友表示，這妥妥小說女主角。

報導指出，還有網友稱讚「這個班級的孩子很棒，老師一定也很棒，引導的好」、「虹膜異色症，天然的美瞳效果」、「這簡直太酷了，虹膜異色症，天然的美瞳效果」、「多好看啊，為啥要被欺負，小朋友肯定都喜歡她」、「小女孩好漂亮哦，以後可以去演那種有異瞳的角色」。

也有網友從醫學角度表達看法，「基因問題，幾百年前祖先可能有外國人」、「可能是瓦登伯格綜合症（可能只表現為虹膜異色而無其它症狀），也可能就是普通的控制虹膜色素基因表達。」

江西7歲女孩天生異瞳，兩個瞳孔顏色不一樣，一個是黑色的，一個是灰藍色的。（取材自...
江西7歲女孩天生異瞳，兩個瞳孔顏色不一樣，一個是黑色的，一個是灰藍色的。（取材自中華網）

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