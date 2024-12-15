陝男回鄉種地 承租期被裝光伏樁 村支書稱「一地二嫁」

蘇先生的地裡裝上了光伏發電樁和發電板。（取材自大風新聞）

一名男子放棄高薪回鄉種地，承租期被人安裝光伏樁，村支書表示，這是「一地二嫁」，引發熱議。

大風新聞報導，48歲的蘇先生說，他是陝西省咸陽市禮泉縣南坊鎮蘇家村一組村民，2002年畢業於南京理工大學機械工程學院機械製造工藝與設備專業，先後就職於多家汽車製造企業，參與研發等工作。2020年，他看到老家村裡一些土地荒蕪，也為照顧年邁的母親，毅然放棄了在外的高薪工作返鄉創業，帶動家鄉的父老鄉親脫貧致富。

從2022年7月開始，他在禮泉縣石潭鎮石泉村開始流轉土地進行糧食規模化種植工作，在村委會支持下，在石泉村流轉土地1000餘畝。當時一畝300元，一次付三年（合計900元），1000畝加起來100萬（人民幣，下同，約13.74萬美元）左右。

蘇先生稱，糧食種植利潤 很薄，尤其是在沒有灌溉條件靠天吃飯的旱腰帶地區，前期大量土地平整和開荒導致很多地塊熟土流失，他們種植的一季小麥和兩季玉米產量幾乎減半，一直處於虧損狀態。他們土地流轉的時間只有10年，所以抓緊四處學習科學施肥，土壤結構得到明顯改善，本季冬小麥長已超過了周邊群眾種植的小麥。

蘇先生稱，今年12月8日巡田時，突然發現有人把綠油油的麥田給毀掉了，地裡裝上了光伏發電樁和發電板。後來才知道，這是禮泉一家能源有限公司在建光伏發電項目。自己承包這片地的合同還沒到期，是誰又把這片地承包給了這家企業私自安裝光伏設備？

泉縣石潭鎮石泉村黨支部書記稱，現在光伏企業占了蘇先生承包的土地共計十幾畝。光伏企業承包的是每畝517元，一次性給10年，一畝約5000元。現在差不多有十來戶村民跟光伏企業簽訂了合同，拿到了錢。這就是村民把地承包給蘇先生後，又承包給了光伏企業，就成了「一地二嫁」。