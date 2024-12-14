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中經會9任務領軍明年經濟？中港股聞訊重挫說明一切

中國新聞組／北京14日電
中央經濟工作會議缺乏刺激政策細節，讓失望性賣壓出籠，A股三大指數13日聯袂收黑。 (中新社資料照片)
中央經濟工作會議缺乏刺激政策細節，讓失望性賣壓出籠，A股三大指數13日聯袂收黑。 (中新社資料照片)

12日閉幕的年度中央經濟工作會議提出明年經濟九項重點任務，但分析多認為，中央政治局會議拉高了預期，這次又缺乏刺激政策細節，失望賣壓出籠，中國A股三大指數昨聯袂收黑，類似「虛假曙光」太多恐重挫投資者信心。有評論指出，真正激發動力關鍵在企業，企業要好起來還是看機制和體制，所謂任務「沒有真正的造血功能，只做外科手術起不到什麼效果」。

中央經濟工作會議缺乏刺激政策細節，讓部分失望性賣壓出籠，中國A股三大指數昨聯袂收黑，跌幅均超2%，上證指數結束連3日漲勢，失守3400點大關；港股亦經歷「黑色星期五」跌逾400點，20000點關口也沒保住。

彭博報導，凱基證券分析師陳浩指出，中央政治局會議拉高了預期，市場希望能夠在會議中看到具體的政策細節，以增強對明年經濟成長的能見度，但是具體數字並沒有出現。

華西證券認為，市場後續或將面臨較長的政策真空期，基本面回暖仍處於待驗證狀態，資金對後續走勢看法存在分歧，難以支撐市場形成多頭行情，仍會是震盪格局。

報導提到，一些經濟學家認為，北京可能有意在美國總統當選人川普重返白宮、迫使緊張局勢加深之前，暫時保留政策細節。不過，市場反應突顯在經歷多次類似的「虛假曙光」後，當局在恢復投資者信心方面面臨挑戰。

另據自由亞洲電台報導，外界對會議中提出的九項重點任務反應比較消極。

旅美經濟學者黃大衛分析說，中國消費不振並不是老百姓沒有錢，而更主要是收入分配不均，「所以如果不提高中國居民的收入，或者說不在老百姓收入不均的問題上去改革的話，單純提高消費是緣木求魚」。他提到一個數據：中國的人均國民生產總值是美國的六分之一，但消費只是美國的十二分之一。

報導引述美國南卡羅萊納大學艾肯商學院講席教授謝田分析說，這些措施並不新穎，「用了這麼多次，但一直是沒有什麼效果，或者是暫時有效果，但後果是通脹，印發貨幣越來越多，人民幣就開始貶值」。這也是市場對此感到失望的原因。

曾擔任雞西市副市長並主管當地財政的李傳良認為，真正激發動力關鍵的不在於官員，而在企業，而企業要好起來，還是看機制和體制，「真正的造血功能沒有，只做外科手術起不到什麼效果」。

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