福建艦傳第5次海試 疑測試艦載機起降

針對中國福建艦是否已完成第五次海試的問題，中國國防部 新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙13日回應說，福建艦下步將逐步展開後續試驗項目。但有民眾發現，福建號在本次海試後，甲板上疑似出現輪胎摩擦的深色痕跡，不排除已在外海完成艦載機的起降驗證。

香港 聯合早報報導，根據中國國防部發布公號消息，有記者提問，據上海海事局公告，12月初對長江口一大型船舶深水航道進口實施交通管制。有分析認為，中國海軍福建艦可能已完成第五次海試返回母港。吳謙表示，福建艦開展相關試驗，是建造過程中的正常安排。下步還將根據航母建造進展情況，逐步展開後續試驗項目。

福建艦是解放軍 第三艘航空母艦，也是中國完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置。

福建艦迄今已先後完成四次海試。首次海試時間為5月1日至5月8日，第二次海試時間為5月23日至6月11日，第三次海試時間為7月3日至7月28日，第四次海試時間為9月2日至9月21日。

上海海事局上月16日公告稱，長江口18日一大型船舶深水航道出口實施交通管制，被認為可能預告福建艦即將再度進行海試。

根據官方數據，福建艦滿載排水量將近8萬噸，是解放軍歷來最大型的航艦，至於艦載機的最大數量，綜合各方說法，福建艦至多可搭載60架艦載機，除殲15T、空警600外，教練10（JL-10）和殲35（J-35）戰機也有機會登上其甲板，加入作戰行列。