江西赤膊男寒冬抱全裸娃逛街 1原因媽媽奶奶都贊同

江西贛州於一上身赤膊男子，在冬日抱著全裸的娃逛街。（視頻截圖）

江西贛州於都縣有網友近日反映，時常遇到一上身赤膊男子抱著全裸的娃逛街，現在江西溫度也就在10℃左右，孩子凍得瑟瑟發抖，網友直呼心疼孩子，「現在大冬天，孩子受得了嗎」，甚至質疑「他是不是孩子的親爹」？

綜合媒體報導，視頻顯示，該男子上身赤裸，抱著一個全裸的娃娃，在與街上的人攀談。一位目擊者稱，該男子經常帶小孩去逛菜市場，還常開直播，小娃裸著身子，大人上身沒穿。

男子常不給兒子穿衣服。（視頻截圖）

男子老家村書記葛先生說，視頻中兩人確實是父子關係，孩子大概五個月大。關於男子自己為什麽不穿衣服，村書記表示，男子屬於一穿衣服就出汗體質，就算穿一件單衣後背都會被汗打濕。

村幹部從當事男子處了解到，孩子的腿型有點內八，男子可能聽說一「土辦法」，就是多帶孩子曬太陽，多吸收鈣對腿型好，就想以此來給孩子「鍛鍊身體」。

這位父親的做法讓圍觀群眾感到氣憤，有的直接撥打了110，警察接到報警以後，上門聯繫孩子媽媽，結果孩子媽媽不但不生氣還十分開心，笑嘻嘻的跟警察說：孩子爸不會聽勸的。孩子奶奶也是贊同這樣的做法。

目擊者稱，男子經常這樣帶孩子上街，並且開直播，周圍人都認識他們。有網友質疑男子這樣帶孩子上街的目的是為了直播掙錢博取流量；也有人心疼孩子，對這位父親的做法感到氣憤，但也有網友贊同這位父親的做法，認為這樣孩子不生病也挺好的，寶寶很棒。

村書記表示，他們近期強制要求男子給孩子穿上衣服。據當事男子帳號被禁之前發布的作品顯示，家人已經給孩子穿上衣服。