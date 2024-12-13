阻止不了「AI張文宏」帶貨 本尊氣炸：投訴也沒用

發布張文宏AI視頻的帳號。(取材自上觀新聞)

中國網路AI 假帳號盛行，名醫也成受害人。近日網上出現國家傳染病醫學中心主任張文宏直播帶貨賣蛋白棒視頻，吸引不少老人下單，短時間內直播間就賣出1200多件。張文宏昨無奈且氣憤表示，他沒有直播帶貨，那是AI合成視頻，他向平台反映多次，但這些假AI帳號一直在換，像蝗災一樣「一次次害人」，希望相關部門加強監管。上海市消保委也發聲呼籲嚴厲處罰。

來源：縱覽新聞

據上觀新聞報導，最近有網民反映，家中老人在網路賣貨視頻中，看到了張文宏醫師在賣一種蛋白棒，老人信以為真，不僅下單還轉發多個群聊。

發布AI視頻的帳號名叫「般畫234」，視頻中，只見張文宏正襟危坐，反覆介紹一種產品，聲音聽起來也很像本人，但稍微懂點AI的人一眼就能分辨這是AI合成的視頻。

不過相關報導曝光後，昨在微信 視頻號平台查詢到該帳號，假張文宏視頻已不可見，商品櫥窗內是某蛋白棒的售賣鏈接，頁面顯示已出售1200多件。隨後，該帳號已搜索不到。

張文宏對此表示，據他了解已有多人上當受騙，他曾多次向平台投訴但屢禁不絕。

「事情已經有幾個星期了，有很多不明真相的老百姓、特別是有些對AI不是很熟悉的、年紀比較大的市民，他們就會很容易相信。我在發現這個事情後立即投訴過那個AI合成的視頻，但是他的帳號一直在換，我最後也沒有精力了。這些假的AI合成信息就像蝗災一樣，一次又一次發生，像漫天飛過來的蝗蟲一樣害人。事實上，從平台投訴結果來看，我覺得最終也難以解決問題」，張文宏說。

除了向平台方投訴，張文宏稱也曾考慮過報警，但對方看不見摸不到，就像幽靈一般難以描述，只能寄希望於相關部門加強監管。

「報警總要有個對象對吧，現在報警報誰呢？他一天換一個帳號，而且全是虛擬的，我向誰報警？！所以我認為，他侵犯的是消費者的利益，我覺得相應的部門應該來進行處理」，他說。

上海市消保委昨也對該事件發聲。上海市消保委副秘書長唐健盛表示，實際上這根本就不是張文宏老師在帶貨，這完全是用AI來做的，這事情非常惡劣。這種做法其實已經構成了對消費者的欺詐，消費者可要求商家做出退一賠三。相關監管部門也應該對這種惡劣的行為要採用非常嚴厲的方法進行處罰，因為這不僅涉及到消費者權益，還涉及到整個社會的良知跟道德。