昔日華中最大服裝批發市場陷困境 租金30萬跌到剩1萬

武漢萬商廣場因電商衝擊、市場競爭及自身經營管理等多方面因素，經營已陷困境；圖為商場入口。（取材自每日經濟新聞）

曾是華中區最大的品牌服飾批發市場武漢 萬商廣場，因電商 衝擊、市場競爭及自身經營管理等多方面因素，經營已陷困境，商鋪年租金 從最高30萬元（人民幣，下同，約4.13萬美元）掉到只剩1萬元，昔日一鋪難求的盛況，如今不少店鋪掛牌求轉租，整個商場處於無經營狀態，物業費卻不跌反漲，部分業主們擬通過成立業委會方式「自救」，尋求一線生機。

每日經濟新聞報導，武漢萬商白馬服裝交易中心市場（又名華中·萬商廣場，簡稱萬商廣場）萬商廣場始建於1993年，1996年初通過驗收投入使用，是武漢市漢正街的標誌性建築，已營業28年。

「萬商廣場曾經是華中區最大的品牌服飾批發市場，一鋪難求。但如今商場的經營狀況與以前相比相差甚遠，不僅缺乏有效的商業運營，而且高昂的物業費與實際的物業服務也完全不匹配，轉讓店鋪的商家也愈來愈多。」萬商廣場業主高傑說。

20年前的2004年，萬商廣場120平方米的商鋪年租金高達55萬元，一度成為華中地區服裝潮流的引領者和風向標。「以前高峰時，萬商廣場70至80平方米的商鋪，一年的租金大概可以達到20萬至30萬元。而現在，商鋪的年租金已掉到1萬元水平了。」高傑有些感慨地說。

一位武漢當地人士分析稱：「萬商廣場的沒落，是電商衝擊、市場競爭以及自身經營管理等多方面因素共同作用的結果。」

一位商鋪業主說，「其實除了新商業綜合體競爭、電商衝擊等問題外，高昂的物業費與服務不相匹配，也是導致萬商廣場沒落的重要原因。」從業主發過來的現場店鋪照片來看，萬商廣場不少店鋪正在掛牌轉租。

高傑指出，按照部分業主們的打算，擬通過成立業委會的方式「自救」：首先拿回業主們的自主權，再通過「重新規畫，重新裝修，重新招商」改變現狀。