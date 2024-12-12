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中國年輕外科醫師1原因送外賣 跑20公里掙110元直呼爽

中國新聞組／北京12日電
王麥穿上制服送外賣。（取材自瀟湘晨報）
王麥穿上制服送外賣。（取材自瀟湘晨報）

3年前入職一家三甲醫院外科醫師王麥（化名）面對緊張繁重的工作節奏，他一度非常焦慮，於是他決定利用業餘時間騎車送外賣、放鬆緊繃神經。他將自己送外賣的經歷發布在社交媒體上後，分享他跑20公里掙了110元（人民幣，下同）的外賣經歷，引來熱議，他也因此成了「網紅」。有人對他拿許多人賴以維生的行業來當消遣、賺流量不以為然，也有人為他打氣。

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送外卖“解压”的外科医生发声：压力大时骑车散心顺便送外卖 #医生 #外卖 #跑腿 #手术

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據極目新聞報導，2021年，王麥結束學業回到長沙，入職一家三甲醫院。在繁重的臨床工作外，王麥還面臨眾多科研任務。緊張的工作節奏，讓王麥一度非常焦慮。一次下班路上，王麥發現有位外賣員騎著車，走著「S」型路線，看起來「蠻好玩的」。王麥愛好騎車，考慮到送外賣「不太需要動腦」，於是萌生出業餘時間騎車送外賣、放鬆緊繃神經的想法。

多方了解後，王麥註冊成為某平台的騎手。2021年中秋節前後，騎手緊缺，王麥接到了第一筆單：從超市取貨，送到大學宿舍，卻因為送錯了位置，第一筆訂單因超時而被罰款。

那年中秋節後，騎手們回歸崗位，王麥也被要求參與培訓，「穿制服正式上崗」。在培訓場地，王麥與二三十位年輕人一起聽課。王麥會選擇自己感興趣的路線接單：一般不出城區，尤其偏愛老街老巷，他感覺這些小巷就像城市的毛細血管一樣鋪開，延伸至各個角落。「有些人提前感受到了現代化，有些人可能還停留在上世紀八九十年代的生活方式」。

王麥正在給病人做手術。（取材自瀟湘晨報）
王麥正在給病人做手術。（取材自瀟湘晨報）

加入騎手群幾個月後，王麥發現約有一半群友離開了這個行業。「很多人因為失業，想短暫地從事送外賣的工作。就像一個流動站，在這裡待一兩個月，馬上就去找新的工作。」王麥說。

雖然每個月只有幾天時間送外賣，王麥卻遇到了很多有趣的人和事。例如他給在酒店的買家送避孕套，買家來電「不要走前門，走後門碰頭」，「他穿著內褲就衝下來了。」日後王麥再回憶起這件事，還是哭笑不得。

受到動漫「工作細胞」的啟發，王麥感覺外賣騎手就是城市裡的紅細胞：順著毛細血管，將氧氣（各種物資）供應至城市的各個角落。2024年10月，王麥在社交媒體上發布的名為「臨床牛馬送外賣有限緩解焦慮」帖子火了。有外賣騎手留言，「第一次聽到有人把我們比作紅細胞，真的非常感謝」。

王麥除了偶爾做紅細胞，更多時候還是白細胞：白細胞能抗菌感染，具有吞噬和防禦等作用；王麥作為醫師，以治病救人為天職。他說，盡管送外賣並沒有完全緩解自己的焦慮情緒，他還是決定繼續送下去：畢竟迎著風、看著芙蓉路兩側金黃色的銀杏樹再向目的地飛馳的感覺，真的很爽。

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