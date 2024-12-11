青年失業率居高… 9億人低收數據被下架 再有學者提出

2024年大中城市聯合招聘高校畢業生專場招聘會日前在福州大學旗山校區舉行，120家用人單位提供386個崗位，需求人數2000餘人。不少畢業生、學子到場求職。 (中新社)

中國經濟學者李迅雷去年發布中國月收入2000元人民幣(約275美元)以下人口約9.64億的研究數據，文章發布一天後被下架。時隔一年，浙江大學共享與發展研究院院長李實再次提及此數據，稱中國低收入 人群約有9億人。相同的數據再次被學者提及，也印證了該數據的真實度。另外，每年都有千萬高校畢業生投入就業 市場，儘管政府推出了相關措施提振經濟，但青年失業率仍然居高不下。

自由亞洲電台報導，李實近日接受經濟觀察報專訪，以問答形式刊登。當被問到近十年來中國的基尼系數(判斷年所得分配公平程度的指標)顯示，收入差距與他國相比一直較高，如何縮小收入差距？

李實指出，短期內，中國政府在調高(調節高收入人群的收入)和擴中(擴大中等收入群體規模)方面，能做得比較有限，提低(提高低收入人群收入增速)應成為政府縮小收入差距的主攻方向。

他進一步表示，「提低」面臨的主要問題是，低收入人群規模龐大。根據他們的估算，目前未達到中等收入標準的人群占總人口的65%，即低收入人群約有9億人。並且，這9億人群的收入差距較大，一部分群體的收入接近中等收入水平，而另一部分則處於相對貧困狀態。

中華經濟研究院第一研究所助研究員王國臣表示，雖然中國政府強調已脫貧，但是貧富差距仍然是很大，只是高於北京當局所謂的貧困線上標準而已。他分析，以中國國家統計局發布的平均數跟中位數來算差距持續擴大，亦即貧富差距在擴大。

另據美國之音報導，自7月以來，中國16至24歲青年的失業率一直徘徊在17%以上。中國有成千上萬的年輕人在2024年全年都在努力尋找理想的全職工作，但失業率仍然居高不下。

芝加哥大 學中國政治問題專家楊大利表示，儘管一些中國官方媒體聲稱自10月以來青年失業率有所改善，但經濟下行近幾年一直在加劇中國的失業問題。在11日舉行年度中央經濟工作會議，青年失業問題預計將是中國高層官員在會議期間討論的幾個話題之一。