為地方債拆彈「金融副省長」空降多省 多來自銀行系統

中國建設銀行副行長王兵已赴甘肅省，出任該省的「金融副省長」。（取材自上觀新聞）

據「甘肅 人大」微信公眾號消息，11月29日，甘肅省十四屆人大常委會第十二次會議決定任命王兵為省人民政府副省長，王兵此前為中國建設銀行副行長。新加坡 「聯合早報」指出，據不完全統計，過去五年，中國調任地方成為「金融副省長」且仍在職的至少有15名。

學者分析，這一地方人事布局的考量是防控金融風險、應對債務危機，顯示北京高層意識到解決地方債務、融資、發債等問題，須由更專業的金融官員處理。

公開資料顯示，52歲的王兵擁有雙碩士學位，大學專攻英語專業，並有留英經歷。王兵在銀行系統工作近30年，2015年擔任中國銀行江蘇省分行行長，三年後出任中銀香港副總裁，2022年調任中國建設銀行副行長，成為中管幹部，直至此次履新。

此前，國家金融監管總局上海監管局局長王俊壽在7月調任湖南省副省長；中國進出口銀行副行長李鈞，則於今年1月空降陝西，成為分管市場監管、知識產權、地方金融管理工作的副省長。

「金融副省長」指的是有金融系統工作背景、調任地方後分管地方金融等事務的副省長。2017年召開的大國金融工作會議，提出要努力建設一支「宏大的德才兼備的」高素質金融人才隊伍後，中共 中央向地方調派「金融副省長」逐漸成為一種制度化安排。

「聯合早報」表示，據不完全統計，不包括已升任其他職務或落馬的官員，過去五年，調任地方任副省長且仍在職的金融高官至少有15名。這些金融副省長既分布在經濟發達的江浙滬地區，也去到甘肅、山西、河南、湖南等中西部省份。他們當中，少部分來自央行、金融監管總局等金融管理部門，更多出自國有商業銀行和政策性銀行。

對於金融副省長發揮的作用，分析人士普遍持正面態度。民生證券去年3月一份研究報告指出，金融副省長通常分管財政、國資等部門，在防範和推動化解地方政府債務風險方面起到關鍵作用。

另「中國新聞周刊」去年6月的一篇報導也引述分析人士說，金融副省長成為各省「標配」，一方面體現中共中央對金融工作的重視，另一方面也是地方發展的現實需要。