作業寫不完免驚 江蘇多校設熔斷機制 網：先改升學制度

為了避免孩童學業負擔過，江蘇多所學校實行作業「熔斷機制」；示意圖。(中新社資料照片)

股票市場遇到異常波動時會啟動熔斷機制，避免系統性風險；現在連學生寫作業也有「熔斷機制」，以避免孩子學業負擔過重。但網友認為，孩子學習負擔大是因為升學 制度，「家長要卷，規定也沒用」。

光明網報導，蘇州工業園區教育局 近日發布「致園區家長的一封信」，提到學校實行「作業熔斷機制」，小學生若至晚間9點20分（初中生至晚間10點/高中生至晚間11點）仍未完成作業，可讓孩子停止作業，及時就寢，第二天向老師說明情況即可，未完成部分無需補做。

據了解，多地學校都曾推出作業熔斷機制，江蘇常州博愛小學去年就發出通知，為保障學生10小時睡眠，啟用「9點熔斷機制」，即超過晚上9點，採取無條件停止作業措施，未完成的作業第二天也不用補做。

安徽阜陽市第一初級中學也規定，每天書面作業平均完成時間不超過90分鐘，推行「初中生晚上10點後不作業」行動，如果學生到晚上10點仍無法完成書面作業，經家長簽字確認後，可以拒絕完成剩餘作業，按時就寢，確保充足睡眠。

據報導，每所學校實施細節雖不同，相同的是「作業熔斷機制必須由家長提出」，而不是孩子提出。不少家長認為，這個機制很人性化，可以讓孩子早點睡覺，有些知識孩子已經會了，就不用再浪費時間；有的家長說，如果孩子的作業到9點還沒完成，也不用怕老師責怪了，家長也不會因此逼孩子，親子 關係將得到改善。

但也有網友覺得應該慎重，質疑該措施可能造成孩子等時間、摸魚寫作業等情況。另外，也有網友不埋單作業熔斷機制，直言孩子學業負擔過重主因是升學制度和過度攀比的家長，導致教育環境扭曲，「只有改變現在初中考高中的淘汰賽，才有可能不再這麼卷」。