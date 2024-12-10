我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓通過叛亂特別起訴法 將任命特檢辦尹錫悅

南京女學生花大錢升讀港大 因美國假學歷遭退學

AI訓練師缺口大 中位月薪7800元 培訓2周即可勝任

中國新聞組／北京10日電
人工智能訓練師缺口巨大，中國多地納入緊缺工種。（取材自極目新聞）
人工智能訓練師缺口巨大，中國多地納入緊缺工種。（取材自極目新聞）

人工智能(AI)訓練師，這個職業你聽說過嗎？2020年2月，其作為新職業被納入國家職業分類目錄。2021年，人力資源和社會保障部發布該職業的國家職業技能標準。目前，中國人工智能訓練師缺口巨大，多地已經納入或擬納入緊缺工種，新手培訓兩周即可勝任，中位月薪7800元人民幣(約1074美元)。

極目新聞報導，今年11月，湖北省人社廳發布的「2024年湖北省技能人才需求職業（工種）參考目錄」顯示，人工智能訓練師是急需緊缺的職業之一，月薪中位數參考值7800元。

隨著人工智能在制造、交通、醫療、城市服務等眾多領域的廣泛應用，人工智能訓練師的需求和規模預計將呈現爆發式增長。

國家市場監督管理總局認證認可技術研究中心人員能力驗證綜合服務平台公布的數據顯示，2023上半年，泛互聯網行業最緊缺的崗位主要集中在AI方向。算法研究員以0.47的人才供需比位居人才緊缺度榜首，平均兩家公司爭奪1位人才。AI技術的爆發也推動了人工智能（AI）訓練師、人工智能深度學習等AI方向人才的招聘需求，這兩個崗位的人才供需比分別為0.61。從AI產業誕生起，AI領域的人才搶奪戰就打得火熱。人工智能（AI）人才缺口預計是500萬。

「沒訓練過的人工智能就像小孩，人工智能訓練師是老師，教人工智能變得聰明。」武漢某公司數據驅動研發實驗室主任郝江波這樣比喻道。

人工智能訓練師是近年隨著AI技術廣泛應用產生的新興職業，特別是在大模型技術被社會廣泛應用的背景下誕生的。其主要工作內容是標註和加工原始數據、分析提煉專業領域特徵、訓練和評測人工智能產品相關的算法、功能和性能，設計交互流程和應用解決方案，監控分析管理產品應用數據、調整優化參數配置等。

其實，人工智能訓練師的從業門檻不算高。郝江波說，一個從未接觸這一領域的新手，通過兩周培訓，就可勝任這份工作。

人工智能 AI 武漢

上一則

香港前議員詹培忠買殼案詐騙罪成 下月判刑

下一則

北京預告貨幣寬鬆 港股黑翻紅 重返2萬大關

延伸閱讀

涉槍殺聯合健保CEO兇嫌 曾在史丹福當輔導員 畢業賓大電腦系

涉槍殺聯合健保CEO兇嫌 曾在史丹福當輔導員 畢業賓大電腦系
廣東精子庫很AI 可選「更像爸爸的精子」 網友作出評論

廣東精子庫很AI 可選「更像爸爸的精子」 網友作出評論
27歲清華博士任上海交大博導 網友：簡歷令人望而生畏

27歲清華博士任上海交大博導 網友：簡歷令人望而生畏
東灣妓院任管家 月薪4000元 華裔男上任4天就被逮 最終判入獄一天

東灣妓院任管家 月薪4000元 華裔男上任4天就被逮 最終判入獄一天

熱門新聞

日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正日前受訪時說，不使用新疆棉花，受到中國輿論撻伐。(路透)

Uniqlo創辦人說不用新疆棉遭罵翻 中國外交部也發聲

2024-11-29 08:57
谷愛凌在寒冬裡穿羽絨服搭配短褲，「抗凍力」讓網友驚呆了。（取材自微博）

谷愛凌在西安上演「褲子消失術」 網友：謎一樣的存在

2024-12-03 07:30
疑似上海綠地老董張玉良的男子在KTV包廂接受性服務。（取材自X平台）

綠地老董KTV接受性服務一臉享受？網友拿不雅照比對本尊

2024-12-08 05:30
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
疑似是薄瓜瓜本人帳號發出4張圖片，稱是2006年媽媽寫給他的家書。(圖截自X平台)

薄瓜瓜社群轉高調 再發文PO媽媽寫的家書

2024-12-06 22:59
吳艷妮的「無褲風」造型讓身材曲線畢露。（取材自鳳凰網）

田徑女神吳艷妮「無褲風」上熱搜 網卻轟：羞恥感滿滿

2024-12-03 06:30

超人氣

更多 >
王玉雯張新成相識16年披婚紗：爸媽比我們還開心

王玉雯張新成相識16年披婚紗：爸媽比我們還開心
疑涉槍殺聯合健保CEO 馬州男在賓州被捕

疑涉槍殺聯合健保CEO 馬州男在賓州被捕
藥劑師點名：這5種常見「垃圾」藥物騙很大

藥劑師點名：這5種常見「垃圾」藥物騙很大
涉槍殺聯合健保CEO兇嫌 曾在史丹福當輔導員 畢業賓大電腦系

涉槍殺聯合健保CEO兇嫌 曾在史丹福當輔導員 畢業賓大電腦系
涉殺聯合健保CEO兇嫌家族富裕 名校畢業、反資本主義

涉殺聯合健保CEO兇嫌家族富裕 名校畢業、反資本主義