AI訓練師缺口大 中位月薪7800元 培訓2周即可勝任

人工智能訓練師缺口巨大，中國多地納入緊缺工種。（取材自極目新聞）

人工智能 (AI )訓練師，這個職業你聽說過嗎？2020年2月，其作為新職業被納入國家職業分類目錄。2021年，人力資源和社會保障部發布該職業的國家職業技能標準。目前，中國人工智能訓練師缺口巨大，多地已經納入或擬納入緊缺工種，新手培訓兩周即可勝任，中位月薪7800元人民幣(約1074美元)。

極目新聞報導，今年11月，湖北省人社廳發布的「2024年湖北省技能人才需求職業（工種）參考目錄」顯示，人工智能訓練師是急需緊缺的職業之一，月薪中位數參考值7800元。

隨著人工智能在制造、交通、醫療、城市服務等眾多領域的廣泛應用，人工智能訓練師的需求和規模預計將呈現爆發式增長。

國家市場監督管理總局認證認可技術研究中心人員能力驗證綜合服務平台公布的數據顯示，2023上半年，泛互聯網行業最緊缺的崗位主要集中在AI方向。算法研究員以0.47的人才供需比位居人才緊缺度榜首，平均兩家公司爭奪1位人才。AI技術的爆發也推動了人工智能（AI）訓練師、人工智能深度學習等AI方向人才的招聘需求，這兩個崗位的人才供需比分別為0.61。從AI產業誕生起，AI領域的人才搶奪戰就打得火熱。人工智能（AI）人才缺口預計是500萬。

「沒訓練過的人工智能就像小孩，人工智能訓練師是老師，教人工智能變得聰明。」武漢 某公司數據驅動研發實驗室主任郝江波這樣比喻道。

人工智能訓練師是近年隨著AI技術廣泛應用產生的新興職業，特別是在大模型技術被社會廣泛應用的背景下誕生的。其主要工作內容是標註和加工原始數據、分析提煉專業領域特徵、訓練和評測人工智能產品相關的算法、功能和性能，設計交互流程和應用解決方案，監控分析管理產品應用數據、調整優化參數配置等。

其實，人工智能訓練師的從業門檻不算高。郝江波說，一個從未接觸這一領域的新手，通過兩周培訓，就可勝任這份工作。