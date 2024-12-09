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哈爾濱最高的「雪人先生」來了 冰雪經濟開跑

中國新聞組／北京9日電
第37屆太陽島雪博會「雪人先生」亮相迎客。這座高達20米、用雪量達4000立方米的巨型雪雕，以標誌性的雪花禮帽、紅色圍脖和可愛的面容，展現了雪雕藝術的熱情與活力。（中新社）
第37屆太陽島雪博會「雪人先生」亮相迎客。這座高達20米、用雪量達4000立方米的巨型雪雕，以標誌性的雪花禮帽、紅色圍脖和可愛的面容，展現了雪雕藝術的熱情與活力。（中新社）

哈爾濱太陽島雪博會首個開建的大雪人「雪人先生」8日正式收工，驚艷亮相，代表哈城今年的冰雪經濟正式開跑。「雪人先生」高20米，用雪量4000立方米，平均每天都有超過30名工匠參與雕刻。據了解，「雪人先生」是目前哈爾濱最高的雪人，由哈爾濱冰雪藝術大師張寧閣設計。

央視新聞客戶端報導，「雪人先生」設計感拉滿，盡顯「爾濱」」寵客的滿腔熱忱。大雪人站在冰天雪地之中，頭戴精致的高筒禮帽，高高豎起大拇指，向五湖四海的遊客敞開懷抱，盛情邀約遊客奔赴一場冰雪之約。

另據冰城新聞客戶端發布訊息，第26屆哈爾濱「冰雪大世界」入園票價定了，標準成人票價328元，優惠票價240元。

本屆哈爾濱冰雪大世界主題為「冰雪同夢 亞洲同心」，總面積100萬平方米，包括九大分區、7大網紅爆點，網紅超級冰滑梯增至24條，還設有300米長的防風暖棚。

此外，冰雪大世界將上演大型奇幻秀「王的戰車」，設29間準4星級裝修房車營地等。園區將加大技術、賽事和網紅爆點方面的引領，提升規模、服務、體驗、智慧化、管理和外圍景觀，呈現更為璀璨奪目的冰雪主題樂園。

哈爾濱太陽島雪博會首個開建的大雪人「雪人先生」驚艷亮相，代表哈城今年的冰雪經濟正...
哈爾濱太陽島雪博會首個開建的大雪人「雪人先生」驚艷亮相，代表哈城今年的冰雪經濟正式開跑。（中新社）

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