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上海吸納外籍人才 發布浦東新區34條便利措施

中國新聞組／綜合報導
上海積極吸引外籍人才進駐。圖為位於上海浦東新區世博園區的金磚國家新開發銀行總部大樓。 （新華社）
上海積極吸引外籍人才進駐。圖為位於上海浦東新區世博園區的金磚國家新開發銀行總部大樓。 （新華社）

在12月7日舉行的2024浦東國際人才港論壇上，上海市浦東新區對外發布「浦東新區關於進一步加強外籍人才便利化服務保障的若干措施」，覆蓋外籍人才在浦東新區的工作、創業、生活等方面，共包括34條的具體舉措。

新華社報導，根據上述若干措施，外籍人才出入境將更為便捷。浦東新區可以直接審發外國高端人才確認函，為訪學交流、科研合作、商務考察的外籍人才提供可多次往返的簽證便利，人才家屬也可一起持證入境；電子口岸簽證在浦東新區全域率先試點，全程網上辦理，不受時空限制，無需紙質材料，免交護照原件，免貼紙質簽證。

此外，入境時可憑護照及電子簽證直接從邊檢通道入境；實施永久居留推薦「直通車」制度，經浦東新區推薦的外籍高層次人才可直接申辦外國人永久居留身分證，申請更簡單，辦理時間更快。

根據若干措施，外籍人才在浦東新區的居住和生活也將更加方便。

浦東新區表示，未來將進一步拓展國際化教育醫療服務資源，打造高品質國際人才社區服務體系；設立涉外法律服務站，推廣外籍人才便民「服務包」；為短期居住外籍人才申辦中國國內駕照開設專窗。

為更好支持和服務外籍人才赴中國創新創業，浦東新區此前已建立了外籍高層次人才永久居留推薦「直通車」制度，經浦東新區政府推薦的外籍高層次人才，申辦永久居留時不僅可簡化材料，在辦理時限上也大大縮短，其外籍配偶和未成年子女還可隨同申請。

上海浦東新區提供的數據顯示，外籍高層次人才永久居留推薦「直通車」制度建立以來，浦東新區已為50餘名外籍人才出具永居推薦函。外籍人才在獲得「永久居留身份證」後，可以在辦理金融、教育、醫療、交通、住宿等事務時，作為個人身份證明單獨使用，進一步便利了外籍人才在境內工作、生活、學習。

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