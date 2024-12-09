中國推動綠色物流 覆蓋率4成 減少142萬噸碳排放

中國推動綠色物流，有業者透過新能源貨車運輸貨品。（中新社）

今年11月17日，中國快遞年業務量首次突破1500億件大關，這也意味著物流過程中的交通成本、碳排放量持續增加。有中國貨運業者配合政府「綠色物流」政策，從去年10月到今年10月，有四成訂單由新能源貨車完成，這些新能源貨車累計行駛了74億公里，相比使用燃油貨車運輸，共減少了142萬噸的碳排放，相當於7887萬棵樹1年的二氧化碳吸收量。

中國國務院 辦公廳近日印發「有效降低全社會物流成本行動方案」，明確提出要加快物流綠色化轉型。而根據2024—2025年節能降碳行動方案，到明年底，交通運輸領域二氧化碳排放強度較2020年降低5%，這也意味著公路貨運至少也要降低5%。為此，中國貨運業者積極推廣從燃油貨車到新能源貨車，使城市配送能耗進一步降低。

中國交通運輸協會與有關業者本月2日發布「數說綠色貨運・2024城市貨運減碳 數據報告」提到，透過「綠途行動」在中國全國範圍內合作建造了8.6萬座新能源電站，共計94萬個新能源充電樁，充電量達9億0瓦，近一年累計為司機節省加油、充電成本約人民幣2億元（約2748萬美元）。

針對物流綠色化轉型，中國交通運輸部運輸服務司副司長王繡春指出，將會同有關部門加快推進交通物流數智化發展，完善全自動化碼頭、低空物流、網路貨運等標準規範，推動無人車、無人機示範應用等，更好助力交通物流降本提質增效。