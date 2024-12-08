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李子柒戴「漆珠髮卡」亮相推廣非遺 被平翹舌音難住吃螺絲

中國新聞組／綜合報導
李子柒(右)頭戴非遺漆珠髮卡亮相推廣四川旅遊活動現場。(取材自封面新聞)
李子柒(右)頭戴非遺漆珠髮卡亮相推廣四川旅遊活動現場。(取材自封面新聞)

「2024四川省冬季旅遊啟動儀式」日前在阿壩州九寨溝縣舉行，四川非遺宣傳推廣大使李子柒「又營業」，現身活動現場和嘉賓們交流互動，她頭上戴著的非遺漆珠髮卡也引發關注。

四川在線報導，活動旨在加強全省冬季文化旅遊宣傳推廣，從今年12月到明年3月重磅推出「冬遊四川」消費季系列活動，開展5000場文旅活動，發放1.5億元文旅大禮包，推出重點滑雪場、特色溫泉、重點旅遊度假區等7類優質冬季旅遊產品。

活動上，四川非遺宣傳推廣大使李子柒、涼山籍歌手海來阿木、甘孜文旅局局長劉洪、四川「非洲娃」張文、「珠峰隊長」蘇拉王平等聯合推介冬遊四川的豐富玩法和特色路線。

封面新聞報導，李子柒在活動上娓娓道來，今年春節，四川將隆重推出50支龍獅隊伍、廣元女皇故里彩燈、成都國際熊貓燈會等極具巴蜀元素的視覺盛宴，同時上演2394場音樂劇目。而李子柒推介四川非遺過大年時，被平翹舌音難住「吃螺絲」，網友狂刷屏鼓勵「別緊張」！

對於李子柒的髮卡，網民們紛紛留言讚美：「好看哎」、「四川贏麻了」、「好漂亮的漆髮卡」、「我也想去川西啊」、「四川值得」。

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