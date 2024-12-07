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不止裁員、降薪 哪吒汽車經營困難 CEO張勇降職傳出走

中國新聞組／北京7日電
哪吒汽車因經營困難，傳出CEO張勇轉任顧問。(取材自樂逗汽車網)
哪吒汽車因經營困難，傳出CEO張勇轉任顧問。(取材自樂逗汽車網)

中國合眾公司旗下汽車品牌哪吒汽車繼日前傳出因經營困難而大規模裁員、降薪自救之後，昨再被曝「換帥」。哪吒汽車昨官宣，因公司戰略調整，張勇不再擔任哪吒汽車CEO，轉任公司顧問，由哪吒汽車創始人、董事長方運舟兼任CEO。方運舟並發內部全員信，提出六大改革舉措，帶領公司脫困。而「出走」的張勇，有消息稱他已加入物流商用車品牌「大力牛魔王」。

今年3月，張勇（左）與周鴻禕在車內直播。(視頻截圖)
今年3月，張勇（左）與周鴻禕在車內直播。(視頻截圖)

據21綜合、第一財經等媒體報導，此前，哪吒官方已經兩次闢謠有關張勇離職的新聞。自10月14日以來，張勇的微博已停更了50天，這與他以往在社交媒體上的活躍形象大相逕庭。此外，合作人周鴻禕也已三月餘未提及張勇，這進一步引發了外界的猜測。而據哪吒汽車官宣，張勇確未離職，而是轉任公司顧問，哪吒汽車公司的日常運營和戰略規畫已由方運舟直接領導。

方運舟並以哪吒汽車董事長兼CEO的身分發布公司全員信，坦承當前哪吒汽車遇到的困難，並指作為公司的創始人，「我負有第一責任，向大家深表歉意」。他並在信中說，哪吒汽車將實施六大改革舉措，立足國內進行全球化擴張，全力以赴實現IPO的同時，未來2至3年內能實現銷量一半在國內、一半在國外，2025年整體毛利率轉正，2026年公司整體盈利。

哪吒汽車泰國生產線。(取材自觀察者網）
哪吒汽車泰國生產線。(取材自觀察者網）

實際上，自10月中旬以來，哪吒汽車頻繁陷入輿論漩渦，包括遭遇經營困境，一直處在裁員、降薪、戰略調整等負面消息。

10月29日，有哪吒內部員工透露公司開始實施面向全部研發人員降薪5%到30%計畫；哪吒汽車回應稱將啟動公司全員股權激勵計畫，還將實施機構精簡、裁汰冗員、業務聚焦、扁平管理等一系列降本增效的舉措。11月7日，又有消息稱哪吒汽車內部啟動大比例裁員，比例或將高達70%，賠償方案為N+1，賠付將在60個工作日內落實。

而張勇「出走」後的去向，有市場消息稱，張勇已轉投位於河南的德力新能源汽車有限公司旗下的物流商用車品牌「大力牛魔王」。工商資訊顯示，德力新能源汽車有限公司也是方運舟投資的公司。

中國電動車與新能源車在全球開疆拓土，車企因產能過剩內卷嚴重，據《手機中國》報導，在網民自製國內新能源汽車「生死簿」中，已有24家品牌倒閉。

裁員 CEO 河南

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