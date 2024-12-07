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出生100天6公斤 旅德熊貓雙胞胎「夢好、夢甜」超萌亮相

中國新聞組／北京7日電
在德國柏林動物園出生的大熊貓雙胞胎夢好（左）和夢甜。(新華社)
在德國柏林動物園出生的大熊貓雙胞胎夢好（左）和夢甜。(新華社)

德國柏林動物園6日為在該園出生滿百天的一對大熊貓雙胞胎舉行官方命名儀式，兩只雌性幼崽分別命名「夢好」和「夢甜」。在命名儀式上，兩隻熊貓幼崽由飼養員用推車推出，毛茸茸、圓滾滾的模樣令現場媒體皆呼「好可愛」。

新華社報導，儘管才3個多月大，牠們的體重已接近6公斤，妹妹「夢甜」已經長出第一顆牙齒。兩隻毛茸茸、圓滾滾的柏林「小明星」淡定自若地面對鏡頭，時而展現出對周圍環境的好奇，用剛學會的走路姿勢緩慢移動，時而發出幾聲有力且略帶尖銳的叫聲，更多時候則是安靜地發呆。

中國駐德國大使鄧洪波在命名儀式上致辭表示，此次在柏林動物園再次順利誕下熊貓雙胞胎，是中德兩國關係緊密友好的生動見證。夢好和夢甜意味著「美夢成真」，寄托了對中德兩國的美好祝願。

柏林市長韋格納表示，柏林動物園作為全德國唯一擁有大熊貓的動物園，今年又新添兩隻可愛的雙胞胎新成員，這讓他感到無比驕傲。韋格納表示，大熊貓不僅是連接德國與中國的紐帶，更是激勵人們加強合作交流的寶貴橋梁。

報導指出，這對幼崽的父母「嬌慶」和「夢夢」於2017年6月從中國成都抵達柏林動物園，開始為期15年的旅居生活。2019年8月31日，夢夢成功誕下一對雄性雙胞胎，分別取名「夢想」和「夢圓」，這是德國首次迎來大熊貓誕生。去年12月，這對雙胞胎兄弟返回中國。

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